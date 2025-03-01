От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона

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Платье в горошек — не просто элемент гардероба, а настоящий модный символ, который из года в год остаётся актуальным. Этот ретро-принт снова на вершине популярности, захватывая подиумы, гардеробы модниц и страницы глянцевых журналов. Почему же гороховый узор не теряет своей актуальности? Какие модели будут на пике популярности в этом сезоне? Разбираемся в главных тенденциях.

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Почему платье в горошек снова в тренде

Принт в горошек — это классика, которая умеет адаптироваться к современности. Он появился ещё в начале XX века, но особую популярность получил в 1950-х благодаря стилю New Look. С тех пор платье в горошек остаётся символом женственности, романтики и лёгкости.

Сегодня дизайнеры предлагают свежие интерпретации этого принта:

Крупный горох: эффектное решение для яркого образа, которое сразу привлекает внимание.

эффектное решение для яркого образа, которое сразу привлекает внимание. Мелкий горошек: утончённый и элегантный вариант, который отлично подходит для повседневной носки.

утончённый и элегантный вариант, который отлично подходит для повседневной носки. Контрастные сочетания: помимо классического чёрно-белого дуэта, в тренде красный, синий, зелёный и пастельные оттенки.

помимо классического чёрно-белого дуэта, в тренде красный, синий, зелёный и пастельные оттенки. Асимметричный горошек: нестандартное расположение точек создаёт интересную динамику в образе.

Этот принт одинаково хорош как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Он одинаково уместен в офисе, на свидании, вечеринке или прогулке по городу.

Как выбрать платье в горошек

При выборе платья важно учитывать не только принт, но и фасон. Вот несколько самых модных вариантов, которые стоит добавить в гардероб:

Платье-рубашк: универсальная модель, которая подходит как для делового стиля, так и для расслабленного casual-образа.

универсальная модель, которая подходит как для делового стиля, так и для расслабленного casual-образа. Миди с пышной юбкой: идеальный вариант для любителей винтажной эстетики. Такой силуэт подчёркивает талию и делает образ романтичным.

идеальный вариант для любителей винтажной эстетики. Такой силуэт подчёркивает талию и делает образ романтичным. Платье-комбинация: минимализм с налётом ретро-шика. Такой фасон особенно эффектно смотрится в шёлковом или сатиновом исполнении.

минимализм с налётом ретро-шика. Такой фасон особенно эффектно смотрится в шёлковом или сатиновом исполнении. Мини с открытой спиной: игривый и кокетливый вариант, который подойдёт для вечерних выходов.

игривый и кокетливый вариант, который подойдёт для вечерних выходов. Асимметричные модели: платья на одно плечо, с асимметричными подолами и необычными разрезами добавляют динамику образу.

платья на одно плечо, с асимметричными подолами и необычными разрезами добавляют динамику образу. Платья с воланами и рюшами: тренд, который продолжает покорять подиумы. Эти детали делают образ лёгким и женственным.

Как носить платье в горошек в 2025 году

Этот тренд легко адаптировать под любой стиль, если правильно подобрать аксессуары:

Для романтического образа : выберите обувь на каблуке, миниатюрную сумку и акцентные украшения.

: выберите обувь на каблуке, миниатюрную сумку и акцентные украшения. Для офиса : дополните платье строгим жакетом и лаконичными лодочками.

: дополните платье строгим жакетом и лаконичными лодочками. Для городских прогулок : сочетайте с кедами, балетками или грубыми ботинками и модной плетёной сумкой.

: сочетайте с кедами, балетками или грубыми ботинками и модной плетёной сумкой. Для вечернего выхода: выбирайте модели с акцентными деталями — глубоким вырезом, разрезом на юбке или шлейфом.

Также стоит учитывать сезонность: летом платье в горошек отлично смотрится с соломенной шляпой и сандалиями, а в прохладное время года — с высокими сапогами и плотными колготками.

Модные сочетания с гороховым принтом

Горошек прекрасно комбинируется с различными элементами гардероба. В 2025 году стилисты предлагают экспериментировать:

С денимом: джинсовая куртка или жилетка добавит образу расслабленности.

джинсовая куртка или жилетка добавит образу расслабленности. С кожаными элементами: кожаный пиджак или грубые ботинки сделают образ более дерзким.

кожаный пиджак или грубые ботинки сделают образ более дерзким. С принтами: сочетание горошка с полоской или клеткой создаст интересный контраст.

сочетание горошка с полоской или клеткой создаст интересный контраст. С яркими аксессуарами: красные туфли, зелёная сумка или массивные серьги сделают образ запоминающимся.

Горошек — вечная классика или временный тренд

Несмотря на цикличность моды, гороховый принт остаётся на пике популярности уже десятилетиями. В разные годы его по-своему интерпретировали и Одри Хепбёрн, и Мэрилин Монро, и современные fashion-блогеры. Это универсальный и стильный элемент гардероба, который легко адаптируется к любым модным изменениям.

Платье в горошек — это must-have для тех, кто хочет выглядеть элегантно и стильно в любой ситуации. Добавили ли вы уже этот модный элемент в свой гардероб?

Уточнения

Ре́тро от лат. Retro - "назад", "обращённый к прошлому", "ретроспективный".



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