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От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона

4:41
Моя семья » Красота и стиль

Платье в горошек — не просто элемент гардероба, а настоящий модный символ, который из года в год остаётся актуальным. Этот ретро-принт снова на вершине популярности, захватывая подиумы, гардеробы модниц и страницы глянцевых журналов. Почему же гороховый узор не теряет своей актуальности? Какие модели будут на пике популярности в этом сезоне? Разбираемся в главных тенденциях.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Почему платье в горошек снова в тренде

Принт в горошек — это классика, которая умеет адаптироваться к современности. Он появился ещё в начале XX века, но особую популярность получил в 1950-х благодаря стилю New Look. С тех пор платье в горошек остаётся символом женственности, романтики и лёгкости.

Сегодня дизайнеры предлагают свежие интерпретации этого принта:

  • Крупный горох: эффектное решение для яркого образа, которое сразу привлекает внимание.
  • Мелкий горошек: утончённый и элегантный вариант, который отлично подходит для повседневной носки.
  • Контрастные сочетания: помимо классического чёрно-белого дуэта, в тренде красный, синий, зелёный и пастельные оттенки.
  • Асимметричный горошек: нестандартное расположение точек создаёт интересную динамику в образе.

Этот принт одинаково хорош как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Он одинаково уместен в офисе, на свидании, вечеринке или прогулке по городу.

Как выбрать платье в горошек

При выборе платья важно учитывать не только принт, но и фасон. Вот несколько самых модных вариантов, которые стоит добавить в гардероб:

  • Платье-рубашк: универсальная модель, которая подходит как для делового стиля, так и для расслабленного casual-образа.
  • Миди с пышной юбкой: идеальный вариант для любителей винтажной эстетики. Такой силуэт подчёркивает талию и делает образ романтичным.
  • Платье-комбинация: минимализм с налётом ретро-шика. Такой фасон особенно эффектно смотрится в шёлковом или сатиновом исполнении.
  • Мини с открытой спиной: игривый и кокетливый вариант, который подойдёт для вечерних выходов.
  • Асимметричные модели: платья на одно плечо, с асимметричными подолами и необычными разрезами добавляют динамику образу.
  • Платья с воланами и рюшами: тренд, который продолжает покорять подиумы. Эти детали делают образ лёгким и женственным.

Как носить платье в горошек в 2025 году

Этот тренд легко адаптировать под любой стиль, если правильно подобрать аксессуары:

  • Для романтического образа: выберите обувь на каблуке, миниатюрную сумку и акцентные украшения.
  • Для офиса: дополните платье строгим жакетом и лаконичными лодочками.
  • Для городских прогулок: сочетайте с кедами, балетками или грубыми ботинками и модной плетёной сумкой.
  • Для вечернего выхода: выбирайте модели с акцентными деталями — глубоким вырезом, разрезом на юбке или шлейфом.

Также стоит учитывать сезонность: летом платье в горошек отлично смотрится с соломенной шляпой и сандалиями, а в прохладное время года — с высокими сапогами и плотными колготками.

Модные сочетания с гороховым принтом

Горошек прекрасно комбинируется с различными элементами гардероба. В 2025 году стилисты предлагают экспериментировать:

  • С денимом: джинсовая куртка или жилетка добавит образу расслабленности.
  • С кожаными элементами: кожаный пиджак или грубые ботинки сделают образ более дерзким.
  • С принтами: сочетание горошка с полоской или клеткой создаст интересный контраст.
  • С яркими аксессуарами: красные туфли, зелёная сумка или массивные серьги сделают образ запоминающимся.

Горошек — вечная классика или временный тренд

Несмотря на цикличность моды, гороховый принт остаётся на пике популярности уже десятилетиями. В разные годы его по-своему интерпретировали и Одри Хепбёрн, и Мэрилин Монро, и современные fashion-блогеры. Это универсальный и стильный элемент гардероба, который легко адаптируется к любым модным изменениям.

Платье в горошек — это must-have для тех, кто хочет выглядеть элегантно и стильно в любой ситуации. Добавили ли вы уже этот модный элемент в свой гардероб?

Уточнения

Ре́тро от лат. Retro - "назад", "обращённый к прошлому", "ретроспективный".

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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