От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона

Платье в горошек — не просто элемент гардероба, а настоящий модный символ, который из года в год остаётся актуальным. Этот ретро-принт снова на вершине популярности, захватывая подиумы, гардеробы модниц и страницы глянцевых журналов. Почему же гороховый узор не теряет своей актуальности? Какие модели будут на пике популярности в этом сезоне? Разбираемся в главных тенденциях.
Принт в горошек — это классика, которая умеет адаптироваться к современности. Он появился ещё в начале XX века, но особую популярность получил в 1950-х благодаря стилю New Look. С тех пор платье в горошек остаётся символом женственности, романтики и лёгкости.
Сегодня дизайнеры предлагают свежие интерпретации этого принта:
Этот принт одинаково хорош как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Он одинаково уместен в офисе, на свидании, вечеринке или прогулке по городу.
При выборе платья важно учитывать не только принт, но и фасон. Вот несколько самых модных вариантов, которые стоит добавить в гардероб:
Этот тренд легко адаптировать под любой стиль, если правильно подобрать аксессуары:
Также стоит учитывать сезонность: летом платье в горошек отлично смотрится с соломенной шляпой и сандалиями, а в прохладное время года — с высокими сапогами и плотными колготками.
Горошек прекрасно комбинируется с различными элементами гардероба. В 2025 году стилисты предлагают экспериментировать:
Несмотря на цикличность моды, гороховый принт остаётся на пике популярности уже десятилетиями. В разные годы его по-своему интерпретировали и Одри Хепбёрн, и Мэрилин Монро, и современные fashion-блогеры. Это универсальный и стильный элемент гардероба, который легко адаптируется к любым модным изменениям.
Платье в горошек — это must-have для тех, кто хочет выглядеть элегантно и стильно в любой ситуации. Добавили ли вы уже этот модный элемент в свой гардероб?
Ре́тро от лат. Retro - "назад", "обращённый к прошлому", "ретроспективный".
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