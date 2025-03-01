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Модные, но коварные: цветовые комбинации, которые могут вас подвести

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Весна приносит свободу самовыражения, позволяя играть с яркими оттенками и необычными комбинациями. Но не все цветовые дуэты так просты в стилизации — некоторые требуют особого внимания. Разбираем самые сложные сочетания, которые могут как подчеркнуть стиль, так и сделать образ спорным.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Винный и голубой

Эта пара ассоциируется с элегантностью и дорогими образами в стиле old money. Однако винный цвет не терпит конкуренции, и неудачные сочетания могут сделать образ перегруженным. Голубой в этом случае работает как балансирующий оттенок, который смягчает насыщенность бордо.

Как носить

  • Винный свитер + голубые джинсы.
  • Бордовое платье + небесно-голубой жакет.

Хаки и сливочный беж

Сочетание, напоминающее чашку капучино: теплый беж смягчает землистый хаки, создавая спокойный и гармоничный образ. Однако если оттенки выбраны неправильно, можно получить слишком приглушенный или устаревший стиль.

Как носить

  • Пиджак цвета хаки + шелковая рубашка кремового оттенка + брюки-палаццо.
  • Обувь оттенка "кофе с молоком" + сумка с бахромой для стильного акцента.

Розовый и красный

Этот дуэт не теряет актуальности десятилетиями, но требует чувства меры. Если сочетание не продумано, оно может выглядеть слишком экстравагантно или перегружено.

Как носить

  • Для вечернего образа: глубокий винный + нежный розовый.
  • Для повседневного: градиент от пастельного розового к бордовому.

Лаймовый и лавандовый

Одно из самых смелых сочетаний сезона. Лаванда снижает кислотность лайма, а тот делает сиреневые оттенки более выразительными. Вместе они создают баланс, но стоит помнить, что это сочетание подойдет не всем.

Как носить

  • Лавандовый бомбер + лаймовая водолазка + бежевые брюки.
  • Сиреневое платье + салатовый кардиган + мятные лодочки.

Желтый и оранжевый

Эта пара взрывает пространство яркостью, но без нейтральных акцентов может выглядеть чересчур агрессивно. Лучший способ сбалансировать — добавить спокойные оттенки.

Как носить

  • Манговое платье-футляр + оранжевый жакет.
  • Белые или коричневые аксессуары, чтобы приглушить насыщенность.

Яркие сочетания — это смелый шаг в сторону экспериментов, но важно помнить о балансе. Правильно подобранные оттенки подчеркнут индивидуальность и стиль, а неудачные — могут испортить даже самый трендовый образ.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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