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Косметика зимой: развеиваем три распространённых мифа о сезонном уходе за телом

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Вокруг косметических средств было и есть большое количество мифов. Например, некоторые люди думают, что определённые продукты подходят только для летнего сезона. Катерина Лебедева, кандидат технических наук и старший технический специалист бренда Rexona Clinical, опровергла этот миф и рассказала, какие средства нужно использовать круглый год.

Скраб
Фото: commons.wikimedia.org by Deadseaspacare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скраб

По словам эксперта, солнцезащитный крем нужен не только для пляжа. UVA-лучи проникают сквозь облака и окна, вызывая преждевременное старение кожи, пигментацию и другие негативные изменения. Зимой ситуация усугубляется: снег усиливает отражение лучей. Поэтому защита кожи от солнца важна всегда.

"В холодный период лучше отдавать предпочтение SPF с более плотной текстурой — они будут защищать не только от UVA-лучей, но и создавать на коже защитный барьер от холода", — сказала Лебедева.

Антиперспиранты также важны зимой, напомнила эксперт. Организм потеет не меньше, чем летом, из-за парникового эффекта под слоями одежды и перепадов температур. Современные антиперспиранты регулируют работу потовых желёз: они создают тонкую плёнку, которая уменьшает потоотделение, но позволяет коже дышать. Это особенно важно для активных людей, которые занимаются спортом зимой, пишет Газета.Ru.

Для тех, кто часто находится в движении и не всегда может принять душ, есть специальные антиперспиранты, которые защищают до 96 часов, уточнила Лебедева.

Не стоит забывать о скрабах для тела, которые важны зимой так же, как и летом. Скраб удаляет ороговевшие частички кожи, сальные выделения и загрязнения, которые иногда не смываются гелями для душа или мылом.

Скрабы бывают на водной и масляной основе. Первые напоминают гель или эмульсию, а вторые — пасту. Зимой лучше выбирать средства, которые питают кожу, а не только очищают её. Однако выбор должен зависеть от типа кожи, добавила косметолог.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). (См. также Пилинг).

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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