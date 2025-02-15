Блейзер, джинсы и ещё одна важная деталь: названа самая стильная одежда весны 2025 года

Наряды с прошедшей недели моды в Нью-Йорке демонстрируют возвращение к простым и повседневным образам. Весной 2025 года в моде "обычные" наряды с джинсами и классическим блейзером. Пояса в этом году используются не только в джинсах, но и в платьях, пальто и жакетах.
Двойной прямой пояс — один из трендов, который можно увидеть на джинсах и пальто. Наряды с поясом можно носить с юбками и платьями, например, с элегантным платьем-футляр или с жакетом с силуэтом "песочные часы". Мини-юбку лучше сочетать с объемным жакетом, миди-юбку — с пропорциональной верхней одеждой.
Пояс может быть использован как мгновенное решение для создания стильного образа. Можно использовать прямой жакет или куртку с поясом. Пояс добавляет элегантности и изящества силуэту.
Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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