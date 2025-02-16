Четыре простых шага в ночном уходе, которые преобразят вашу кожу

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Основные шаги для ночного ухода за кожей:

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Очищение: используйте мягкое очищающее средство с увлажняющими ингредиентами, такими как керамиды и гиалуроновая кислота. Тоник: не обязателен, но может быть полезен для сухой кожи. Сыворотки/ретинол: используйте сыворотки для борьбы с конкретными проблемами кожи, включая ретинол. Увлажняющий крем: завершайте уход увлажняющим кремом, особенно для зрелой кожи.

Выбор очищающего средства

Для жирной кожи: выбирайте пенящиеся средства для удаления лишнего жира. Для сухой кожи: ищите увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и глицерин.

Выбор тоника

Тоник полезен для удаления излишков грязи и макияжа, но не обязателен для всех типов кожи. Избегайте тоников с ароматизаторами, которые могут вызвать раздражение.

Выбор сывороток/ретинола

Сыворотки помогают бороться с конкретными проблемами кожи, такими как тонкие линии и морщины. Ретинол стимулирует выработку коллагена и защищает от УФ-лучей. Для сухой кожи: выбирайте сыворотки с гиалуроновой кислотой и ретинолом. Для жирной кожи: используйте адапален в ретиноидах для лечения акне.

Выбор увлажняющего крема

Увлажняющий крем важен для всех типов кожи, особенно для зрелой. Для жирной кожи: используйте легкие увлажняющие кремы для балансировки уровня влаги. Для сухой кожи: ищите увлажнители с глицерином, гиалуроновой кислотой, жирными кислотами и керамидами.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



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