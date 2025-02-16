Четыре простых шага в ночном уходе, которые преобразят вашу кожу

Основные шаги для ночного ухода за кожей:
Для жирной кожи: выбирайте пенящиеся средства для удаления лишнего жира. Для сухой кожи: ищите увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и глицерин.
Тоник полезен для удаления излишков грязи и макияжа, но не обязателен для всех типов кожи. Избегайте тоников с ароматизаторами, которые могут вызвать раздражение.
Сыворотки помогают бороться с конкретными проблемами кожи, такими как тонкие линии и морщины. Ретинол стимулирует выработку коллагена и защищает от УФ-лучей. Для сухой кожи: выбирайте сыворотки с гиалуроновой кислотой и ретинолом. Для жирной кожи: используйте адапален в ретиноидах для лечения акне.
Увлажняющий крем важен для всех типов кожи, особенно для зрелой. Для жирной кожи: используйте легкие увлажняющие кремы для балансировки уровня влаги. Для сухой кожи: ищите увлажнители с глицерином, гиалуроновой кислотой, жирными кислотами и керамидами.
Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый антиоксидант.
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