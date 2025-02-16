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Еда сгорит как в печке: пять простых способов ускорить метаболизм

1:57
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Быстрый метаболизм помогает поддерживать стройность, хорошее самочувствие и высокий уровень энергии. Но не всем удается разогнать обмен веществ без строгих диет и специальных добавок. К счастью, существуют естественные способы активизировать метаболизм, которые легко внедрить в повседневную жизнь.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Двигайтесь больше

Физическая активность – главный стимулятор метаболизма. Даже небольшие изменения в распорядке дня, например, подъём по лестнице вместо лифта или короткие прогулки, могут ускорить обмен веществ. Также полезны силовые тренировки, которые увеличивают мышечную массу, а мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя.

Пейте больше воды

Достаточное потребление воды помогает организму эффективнее перерабатывать калории. Исследования показывают, что холодная вода дополнительно ускоряет метаболизм, так как тело тратит энергию на её подогрев.

Следите за качеством сна

Недостаток сна замедляет обмен веществ и способствует набору веса. Для активного метаболизма важно спать не менее 7–8 часов в сутки, обеспечивая организму полноценное восстановление.

Увеличьте количество белка

Белок требует больше энергии для усвоения, чем углеводы и жиры, что способствует ускорению обмена веществ. Включите в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и бобовые.

Добавьте больше движения в повседневную жизнь

Чаще вставайте, делайте разминки во время работы, растягивайтесь и двигайтесь в течение дня. Даже небольшие перерывы на активность помогают поддерживать метаболизм в рабочем состоянии.

Правильные привычки и активный образ жизни помогут разогнать метаболизм без строгих ограничений и вредных добавок.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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