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Ошибки при выборе свадебных аксессуаров, которые могут испортить весь образ

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Подготовка к свадьбе — волнительный процесс, и каждая деталь играет важную роль. Аксессуары помогают завершить образ невесты, подчеркнуть стиль платья и создать гармоничный лук. Как правильно выбрать украшения, чтобы они дополняли, а не перегружали образ?

Свадьба
Фото: commons.wikimedia.org by Brooke Cagle, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свадьба

Украшения, которые подойдут именно вам

Перед выбором аксессуаров важно учитывать стиль платья. Если оно богато декорировано, лучше отдать предпочтение минималистичным серьгам и кольцу. Лаконичное платье, наоборот, позволяет добавить роскошную диадему или массивные серьги.

Фата или венок

Фата остаётся классическим аксессуаром, но всё больше невест выбирают венки из живых цветов или элегантные заколки. Выбирая фату, учитывайте длину платья и прическу.

Подбор украшений под причёску

Высокие причёски требуют длинных серёг или гребня, а распущенные волосы отлично сочетаются с нежными заколками и небольшими серёжками.

Перчатки, пояс и клатч

Дополнительные аксессуары должны гармонировать с платьем. Перчатки придают образу аристократичность, а пояс поможет подчеркнуть талию. Маленький клатч — стильная деталь, которая не утяжелит лук.

Свадебные украшения — это не просто дополнение, а важная часть образа, которая подчеркнёт вашу индивидуальность и стиль.

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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