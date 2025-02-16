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Готовимся к родам без стресса: пять простых шагов для здоровья и комфорта

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Беременность — это особенный период, когда организм женщины претерпевает серьезные изменения. Чтобы роды прошли легче, а восстановление после них было быстрым, важно заранее подготовить тело. В этом помогут специальные упражнения и грамотный уход.

Младенец только родился
Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Младенец только родился

Физическая активность для подготовки к родам

1. Упражнения для укрепления мышц таза

Сильные мышцы тазового дна помогают контролировать процесс родов и быстрее восстанавливаться. Делайте упражнения Кегеля: напрягайте и расслабляйте мышцы, как будто пытаетесь остановить мочеиспускание.

2. Растяжка и йога

Йога для беременных улучшает гибкость, снимает напряжение в спине и помогает лучше контролировать дыхание во время схваток. Простые растяжки увеличивают подвижность тазобедренных суставов и снижают риск разрывов.

3. Лёгкие кардионагрузки

Ходьба, плавание и упражнения на фитболе поддерживают тонус мышц, улучшают кровообращение и помогают избежать отёков.

Уход за телом перед родами

1. Увлажнение кожи

Беременность часто сопровождается растяжками. Используйте масла и кремы с коллагеном, витамином Е и гиалуроновой кислотой.

2. Контрастный душ

Он укрепляет сосуды, улучшает кровообращение и снижает риск варикоза.

3. Расслабляющий массаж

Лёгкий массаж поясницы и ног помогает снять усталость и улучшает лимфоток.

Регулярные упражнения и правильный уход помогут телу легче перенести беременность и подготовиться к родам. Главное — слушать свой организм и консультироваться с врачом.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность женщины и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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