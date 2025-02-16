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Ошибки после пластики, которые могут привести к серьёзным осложнениям

1:46
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Пластическая хирургия может изменить внешность и повысить уверенность в себе, но, как и любая медицинская процедура, она сопряжена с рисками. Давайте разберёмся, почему после пластики могут возникнуть осложнения, и как минимизировать их вероятность?

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

Индивидуальные особенности организма

Каждый организм по-разному реагирует на хирургическое вмешательство. Замедленное заживление, склонность к образованию рубцов или аллергические реакции на анестезию могут привести к осложнениям.

Ошибки хирурга

Выбор неквалифицированного специалиста увеличивает риск неудачного результата. Некорректная техника проведения операции, нарушение стерильности и неправильный подбор имплантов могут вызвать серьезные последствия.

Несоблюдение рекомендаций после операции

Реабилитационный период играет ключевую роль в процессе восстановления. Пренебрежение врачебными предписаниями, физические нагрузки, курение и несоблюдение гигиены могут привести к воспалениям и деформации результата.

Инфекционные осложнения

Любое хирургическое вмешательство связано с риском инфицирования. Если не соблюдать стерильность или неправильно обрабатывать швы, могут развиться абсцессы и воспалительные процессы.

Отторжение имплантов

В некоторых случаях организм воспринимает импланты как чужеродное тело, что приводит к их отторжению. Это может сопровождаться болью, отёками и воспалением.

Чтобы избежать осложнений, важно выбирать опытного хирурга, тщательно соблюдать рекомендации по уходу и внимательно следить за состоянием организма в период восстановления.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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