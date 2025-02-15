Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Оживите кухню без ремонта: секреты уютного интерьера
Диетологи раскрыли главное правило похудения: и дело не только в еде
Всё, что нужно знать о стерилизации кошек: преимущества и риски
Жиросжигание по расписанию: когда тренироваться, чтобы эффект был максимальным
За эти деньги обычно берут подержанный авто, но теперь есть альтернатива — новый кроссовер
Что можно и нельзя делать в Северной Корее
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4

Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Сумка — это не просто аксессуар, а важная деталь образа, которая дополняет стиль и делает его завершенным. Но как найти идеальную модель, которая будет сочетаться с любой одеждой? Рассмотрим главные критерии выбора универсальной сумки.

Бордовые сапоги
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовые сапоги

Нейтральный цвет – залог универсальности

Чтобы сумка подходила к разным нарядам, выбирайте базовые оттенки: чёрный, бежевый, серый, коричневый или тёмно-синий. Они легко сочетаются с любой палитрой, будь то классический, повседневный или даже яркий образ.

Оптимальный размер и форма

Идеальная сумка должна быть практичной. Средний размер (не слишком большая и не слишком маленькая) позволит носить с собой все необходимое. Классическая форма – прямоугольная или трапециевидная – считается самой универсальной.

Минимальный декор и лаконичный дизайн

Чем проще модель, тем легче её комбинировать с разными стилями одежды. Сумки с минимумом фурнитуры, без броских логотипов и сложных узоров выглядят элегантно и подходят к любому гардеробу.

Универсальный материал

Лучше всего выбирать натуральную или качественную искусственную кожу, так как она долговечна и уместна в любом образе – от офисного до casual. Матовые и гладкие текстуры смотрятся сдержанно и стильно.

Функциональность и удобство

Сумка должна быть удобной в носке. Оптимально, если у нее есть регулируемый ремень и несколько отделений для организации вещей.

Выбрав сумку по этим критериям, можно легко создать гармоничные образы на каждый день!

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая, а также твёрдая ёмкость (матерчатая или кожаная) для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Новости спорта
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Оживите кухню без ремонта: секреты уютного интерьера
Диетологи раскрыли главное правило похудения: и дело не только в еде
Всё, что нужно знать о стерилизации кошек: преимущества и риски
Жиросжигание по расписанию: когда тренироваться, чтобы эффект был максимальным
За эти деньги обычно берут подержанный авто, но теперь есть альтернатива — новый кроссовер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Что можно и нельзя делать в Северной Корее
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Регина Тодоренко рассказала, за что любит Топалова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.