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Вот чем профессионалы скрывают седину и отросшие корни за пару минут — результат вас поразит

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Быстро скрыть отросшие корни или седину на волосах — это задача, с которой можно справиться с помощью специальных косметических средств. Современные тонирующие спреи, муссы, пены и тени для волос помогут за пару минут вернуть шевелюре ухоженный вид.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Тонирующие спреи: легкость в использовании

"В наше время существует огромное количество тонирующих средств", — отмечает топ-колорист Ирина Третьякова.

Спреи, например, дают хороший результат, но важно помнить несколько моментов. Если распылять спрей слишком близко, краска может потечь, испачкав кожу лица. Поэтому лучше делать это до нанесения макияжа.

Кроме того, такие средства могут оставить следы на ткани, особенно на светлых головных уборах, так что стоит быть осторожным с выбором аксессуаров.

Тени для волос: аккуратность в нанесении

Для маскировки отросших корней подойдут и тонирующие тени. Их нужно аккуратно нанести на пробор с помощью спонжа. После этого не забудьте зафиксировать результат лаком для волос. Лак предотвратит осыпание теней на одежду или лицо в течение дня. Также рекомендуется подбирать оттенок теней, который будет максимально близким к вашему цвету волос. Темные корни придадут объема прическе.

Муссы и пенки: универсальные средства для изменения оттенка

Для более стойкого эффекта можно использовать несмываемые оттеночные муссы или пенки. Они не только замаскируют седину, но и придадут волосам новый оттенок. Чтобы средство подействовало правильно, важно нанести его на влажные волосы после мытья, затем расчесать и высушить феном. Особое внимание стоит уделить тем местам, где седина заметна больше всего — обычно это виски и пробор.

Эти простые и доступные средства позволяют выглядеть ухоженно даже в те моменты, когда времени на визит к парикмахеру нет.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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