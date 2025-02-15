Пластические операции, которые уходят в прошлое, и новые тренды 2025 года

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пластическая хирургия развивается стремительными темпами, и то, что было популярно несколько лет назад, сегодня может считаться устаревшим. В 2025 году тренды меняются, и пациенты стремятся к естественным и гармоничным изменениям. Сегодня мы расскажем о том, какие пластические операции теряют актуальность, а какие становятся хитом.

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

Устаревшие пластические операции

Лифтинг с чрезмерным подтяжкой лица

Раньше многие люди стремились к максимальному подтягиванию кожи, чтобы достичь "гладкого" эффекта. Однако сегодня более естественные методы, такие как нити для лифтинга, становятся предпочтительными.

Голливудская ринопластика

Идеальный нос с чёткими углами и резкими линиями уже не актуален. Современные тенденции фокусируются на естественности и гармонии с индивидуальными чертами лица.

Увеличение груди с излишним объёмом

Больше не в тренде большие и непропорциональные импланты. Женщины предпочитают более естественные формы, которые смотрятся гармонично и естественно.

Тренды 2025 года

Нити для лифтинга лица

Нити становятся всё более популярными благодаря минимальной инвазивности и быстрым результатам. Они помогают приподнять кожу, не требуя долгого восстановления.

Естественная ринопластика

Теперь делается акцент на коррекцию носа без чрезмерных изменений формы. Современная ринопластика подбирает индивидуальные решения, учитывая особенности лица.

Увлажнение кожи с помощью PRP-терапии (плазмолифтинг)

Использование собственной плазмы для улучшения структуры кожи и борьбы с возрастными изменениями приобретает большую популярность. Этот метод не только омолаживает, но и возвращает коже сияние.

В 2025 году пластическая хирургия стремится к естественности и минимальной инвазивности. Вместо радикальных изменений пациенты выбирают процедуры, которые подчеркивают индивидуальность и обеспечивают долгосрочные результаты.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.