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Макияж, который делает кожу идеальной: создаём фарфоровый эффект

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Фарфоровая кожа — это символ идеальной, безупречной текстуры, которую многие стремятся достичь с помощью макияжа. Если вам хочется создать этот эффект, важно учитывать несколько нюансов, чтобы добиться красивого и естественного вида. Сегодня мы расскажем, как добиться эффекта фарфоровой кожи с помощью макияжа.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Подготовка кожи

Хорошо увлажнённая и ухоженная кожа — это основа для макияжа. Используйте увлажняющий крем и праймер, чтобы создать ровную текстуру и избавиться от шелушений. Для дополнительного сияния можно выбрать праймер с лёгким шиммером.

Основа и тон

Выбор подходящего тонального средства — ключевой момент для создания эффекта фарфоровой кожи. Используйте плотные текстуры, которые могут скрыть неровности и покраснения. Важно, чтобы тональный крем не выглядел маской, поэтому выбирайте формулы, которые дают естественное покрытие, но при этом скрывают все недостатки.

Коррекция и контурирование

Для достижения фарфоровой кожи используйте консилер для маскировки темных кругов под глазами, покраснений и других несовершенств. Затем аккуратно растушуйте корректор, чтобы сохранить натуральность. Лёгкое скульптурирование лица поможет создать изящные черты, но не переборщите с бронзером — ваша цель — сохранение естественности.

Завершающий этап

Не забывайте закрепить макияж пудрой, но лучше всего выбрать прозрачную, чтобы сохранить свежесть и сияние кожи. Для легкого свечения на щеках используйте румяна, которые добавят естественное сияние.

Главное — не забывать, что фарфоровая кожа должна выглядеть естественно, не перегружайте макияж и следите за его гармоничностью. В сочетании с правильным уходом за кожей, этот макияж поможет вам выглядеть свежо и привлекательно каждый день.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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