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Не все маски для волос подходят для корней! Узнайте, что может испортить вашу шевелюру

Моя семья » Красота и стиль

Маски для волос — это обязательная часть ухода, которая помогает увлажнить, восстановить и укрепить локоны. Однако многие задаются вопросом, стоит ли наносить средство на корни, или лучше ограничиться только длиной. Давайте разберемся, когда и кому стоит наносить маски на корни, а когда это может быть не лучшей идеей.

Женщина с длинными волосами
Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Когда можно наносить маску на корни?

Если ваши волосы склонны к сухости или повреждениям, нанесение маски на корни может быть полезным. Маски с увлажняющими или восстанавливающими ингредиентами (например, с маслами или протеинами) могут улучшить состояние кожи головы, увлажнить её и укрепить волосяные фолликулы. Это особенно важно, если ваша кожа головы не склонна к жирности.

Когда не стоит наносить маску на корни?

Если у вас жирная кожа головы или волосы, которые быстро становятся грязными, наносить маску на корни не стоит. Это может привести к избыточному выделению кожного сала и утяжелению локонов. Также избегайте таких масок, как восстанавливающие с густыми маслами или силиконами — они могут перегрузить волосы и сделать их жирными.

Как правильно наносить маски на корни?

Если вы решите нанести маску на корни, делайте это аккуратно. Наносите продукт не на всю кожу головы, а только на проблемные участки, массируя кожу, чтобы улучшить кровообращение и обеспечить питание фолликулам.

Маски для волос могут быть полезны для корней, если они подходят вашему типу кожи и волос. Главное — подобрать правильную маску и не переборщить с количеством. Уход за корнями требует осторожности, чтобы избежать излишней жирности и утяжеления.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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