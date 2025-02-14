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Будь в тренде в 2025: лучшие брюки, которые заменят джинсы!

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Джинсы, несомненно, являются одним из самых популярных элементов гардероба. Но в 2025 году появляются новые тренды, которые могут стать достойной альтернативой этим классическим брюкам. Давайте разберемся, какие модели придут на смену привычным джинсам и будут завоевывать популярность?

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Брюки с высокой талией

Одним из главных трендов 2025 года будут брюки с высокой талией. Они не только визуально удлиняют ноги, но и делают образ более элегантным. Эти брюки можно носить как в классическом стиле, так и с элементами casual.

Брюки-карго

В следующем году снова в моду возвращаются брюки-карго. Благодаря своим функциональным карманам и свободному крою, они идеально подходят для создания расслабленных, но стильных образов. Эти брюки отлично сочетаются с футболками, рубашками и даже пиджаками.

Лёгкие широкие брюки

Широкие брюки, особенно выполненные из лёгких тканей, такие как лён или хлопок, будут актуальны в 2025 году. Они создают ощущение свободы и комфорта, идеально подходят для летних месяцев и могут быть частью как повседневного, так и офисного образа.

Спортивные брюки

Спортивный стиль продолжает набирать популярность, и спортивные брюки становятся все более модными. Это универсальная модель, которая будет использоваться не только для тренировок, но и для создания стильных уличных образов.

2025 год обещает быть годом новых модных открытий. Главное — выбрать тот стиль, который подходит именно вам!

Уточнения

Брю́ки также штаны́, или портки́ — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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