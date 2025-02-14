Магия фасона: платья, которые визуально стройнят и создают идеальный силуэт
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14.02.2025 12:11
Оказывается, скорректировать фигуру можно не только с помощью спорта и питания, но и правильно подобранным нарядом. Стилисты уверены: удачный крой платья способен подчеркнуть достоинства, скрыть нюансы и создать эффект более стройного силуэта. Какие модели помогают достичь такого результата? Разбираем самые стильные и актуальные варианты.
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Девушка
Драпировка на животе
Один из самых удачных приемов, который скрывает живот и создает ощущение плавных линий.
Как это работает: складки мягко маскируют зону талии и делают силуэт более гладким.
Лучший вариант: диагональная драпировка — она визуально вытягивает фигуру.
Кому подходит: фигуре "яблоко" — делает силуэт пропорциональнее, а также скрывает лишний объем.
Идеальные ткани: мягкий трикотаж, вискоза, тонкая костюмная ткань. Запах
Настоящая классика, которая не только эффектно смотрится, но и визуально вытягивает фигуру.
Как это работает: V-образный вырез делает шею длиннее, а запах подчеркивает талию.
Кому подходит: особенно выгодно смотрится на девушках с выраженной грудью, создавая баланс между верхом и низом.
Идеальные ткани: легкие струящиеся материалы — шелк, тонкая шерсть, трикотаж. Широкая резинка или ремень на талии
Считается, что стройнящая одежда должна быть узкой, но на самом деле умеренно объемные платья с акцентом на талии работают эффективнее.
Как это работает: пояс помогает создать фигуру "песочные часы", не утяжеляя силуэт.
Кому подходит: такой крой универсален, особенно для тех, кто хочет подчеркнуть талию, но не обтягивать живот.
Лучший выбор: платья с воздушными рукавами, асимметричным подолом или драпировкой. Платье-рубашка
Один из самых универсальных фасонов, который прекрасно вытягивает силуэт.
Как это работает: вертикальная линия пуговиц создает иллюзию удлиненного тела, а свободный крой скрывает лишние объемы.
Кому подходит: особенно выгодно смотрится на фигуре "груша", так как уравновешивает верх и низ.
Лучший выбор: плотный хлопок, лен, шелк с небольшим блеском — они держат форму и не добавляют лишнего объема. Платье-жакет
Этот фасон сочетает в себе женственность и строгие линии, что делает его идеальным для создания вытянутого силуэта.
Как это работает: глубокий V-образный вырез стройнит, акцент на талии подчеркивает фигуру, а жесткая линия плеч уравновешивает пропорции.
Кому подходит: особенно выгодно на фигуре "песочные часы" и "прямоугольник".
Лучший выбор: плотные костюмные ткани, которые держат форму. А-силуэт
Классика, которая никогда не выходит из моды и визуально делает фигуру более сбалансированной.
Как это работает: акцент на талии и расширение к низу визуально сужает фигуру.
Кому подходит: идеально для обладательниц широких бедер, так как помогает создать правильные пропорции.
Лучший выбор: легкие, струящиеся материалы, которые не утяжеляют низ. Платье-кимоно
Элегантный и расслабленный фасон, который идеально скрывает объем в зоне живота и подчеркивает женственные линии.
Как это работает: свободный крой не сковывает, но при этом создаёт эффект плавного силуэта.
Кому подходит: универсален, но особенно выгоден для фигур "яблоко" и "прямоугольник".
Лучший выбор: матовый шелк, лен — они легко струятся и не утяжеляют фигуру.
Выбор правильного фасона помогает создать визуальный эффект стройности без лишних усилий. Главное — учитывать особенности фигуры, выбирать правильные ткани и не бояться экспериментов.
Уточнения
(фр. Мо́да mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру