Магия фасона: платья, которые визуально стройнят и создают идеальный силуэт

4:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Оказывается, скорректировать фигуру можно не только с помощью спорта и питания, но и правильно подобранным нарядом. Стилисты уверены: удачный крой платья способен подчеркнуть достоинства, скрыть нюансы и создать эффект более стройного силуэта. Какие модели помогают достичь такого результата? Разбираем самые стильные и актуальные варианты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка

Драпировка на животе

Один из самых удачных приемов, который скрывает живот и создает ощущение плавных линий.

Как это работает : складки мягко маскируют зону талии и делают силуэт более гладким.

: складки мягко маскируют зону талии и делают силуэт более гладким. Лучший вариант : диагональная драпировка — она визуально вытягивает фигуру.

: диагональная драпировка — она визуально вытягивает фигуру. Кому подходит : фигуре "яблоко" — делает силуэт пропорциональнее, а также скрывает лишний объем.

: фигуре "яблоко" — делает силуэт пропорциональнее, а также скрывает лишний объем. Идеальные ткани: мягкий трикотаж, вискоза, тонкая костюмная ткань.

Запах

Настоящая классика, которая не только эффектно смотрится, но и визуально вытягивает фигуру.

Как это работает : V-образный вырез делает шею длиннее, а запах подчеркивает талию.

: V-образный вырез делает шею длиннее, а запах подчеркивает талию. Кому подходит : особенно выгодно смотрится на девушках с выраженной грудью, создавая баланс между верхом и низом.

: особенно выгодно смотрится на девушках с выраженной грудью, создавая баланс между верхом и низом. Идеальные ткани: легкие струящиеся материалы — шелк, тонкая шерсть, трикотаж.

Широкая резинка или ремень на талии

Считается, что стройнящая одежда должна быть узкой, но на самом деле умеренно объемные платья с акцентом на талии работают эффективнее.

Как это работает : пояс помогает создать фигуру "песочные часы", не утяжеляя силуэт.

: пояс помогает создать фигуру "песочные часы", не утяжеляя силуэт. Кому подходит : такой крой универсален, особенно для тех, кто хочет подчеркнуть талию, но не обтягивать живот.

: такой крой универсален, особенно для тех, кто хочет подчеркнуть талию, но не обтягивать живот. Лучший выбор: платья с воздушными рукавами, асимметричным подолом или драпировкой.

Платье-рубашка

Один из самых универсальных фасонов, который прекрасно вытягивает силуэт.

Как это работает : вертикальная линия пуговиц создает иллюзию удлиненного тела, а свободный крой скрывает лишние объемы.

: вертикальная линия пуговиц создает иллюзию удлиненного тела, а свободный крой скрывает лишние объемы. Кому подходит : особенно выгодно смотрится на фигуре "груша", так как уравновешивает верх и низ.

: особенно выгодно смотрится на фигуре "груша", так как уравновешивает верх и низ. Лучший выбор: плотный хлопок, лен, шелк с небольшим блеском — они держат форму и не добавляют лишнего объема.

Платье-жакет

Этот фасон сочетает в себе женственность и строгие линии, что делает его идеальным для создания вытянутого силуэта.

Как это работает : глубокий V-образный вырез стройнит, акцент на талии подчеркивает фигуру, а жесткая линия плеч уравновешивает пропорции.

: глубокий V-образный вырез стройнит, акцент на талии подчеркивает фигуру, а жесткая линия плеч уравновешивает пропорции. Кому подходит : особенно выгодно на фигуре "песочные часы" и "прямоугольник".

: особенно выгодно на фигуре "песочные часы" и "прямоугольник". Лучший выбор: плотные костюмные ткани, которые держат форму.

А-силуэт

Классика, которая никогда не выходит из моды и визуально делает фигуру более сбалансированной.

Как это работает : акцент на талии и расширение к низу визуально сужает фигуру.

: акцент на талии и расширение к низу визуально сужает фигуру. Кому подходит : идеально для обладательниц широких бедер , так как помогает создать правильные пропорции.

: идеально для обладательниц , так как помогает создать правильные пропорции. Лучший выбор: легкие, струящиеся материалы, которые не утяжеляют низ.

Платье-кимоно

Элегантный и расслабленный фасон, который идеально скрывает объем в зоне живота и подчеркивает женственные линии.

Как это работает : свободный крой не сковывает, но при этом создаёт эффект плавного силуэта.

: свободный крой не сковывает, но при этом создаёт эффект плавного силуэта. Кому подходит : универсален, но особенно выгоден для фигур "яблоко" и "прямоугольник".

: универсален, но особенно выгоден для фигур "яблоко" и "прямоугольник". Лучший выбор: матовый шелк, лен — они легко струятся и не утяжеляют фигуру.

Выбор правильного фасона помогает создать визуальный эффект стройности без лишних усилий. Главное — учитывать особенности фигуры, выбирать правильные ткани и не бояться экспериментов.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.