Рассыпчатая или компактная? Найдите свою идеальную пудру для безупречного макияжа

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Пудра — это завершающий штрих в макияже, который помогает сделать кожу матовой, скрыть недостатки и зафиксировать тон. Но перед покупкой возникает вопрос: что выбрать — рассыпчатую или компактную пудру? Разбираемся, в чем разница между этими вариантами и какой подойдет именно вам.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Уход за кожей

Что такое рассыпчатая пудра

Рассыпчатая пудра — это классический вариант, который чаще всего используют визажисты для фиксации макияжа. Она представлена в больших упаковках, но расходуется экономно.

Особенности

Легкая, воздушная текстура.

Создает невесомое покрытие и естественное матирование.

Подходит для фиксации макияжа.

Выпускается в бежевом или прозрачном варианте.

Основной компонент — тальк, который убирает жирный блеск и матирует кожу. Минеральные рассыпчатые пудры дополнительно содержат диоксид титана — он защищает кожу от ультрафиолета и подходит для чувствительной кожи.

Как правильно наносить

Используйте большую круглую кисть.

Наберите немного пудры, стряхните излишки.

Легкими движениями нанесите на лицо для завершения макияжа.

Что такое компактная пудра

Компактная пудра — это более плотное средство, которое удобно носить с собой. В отличие от рассыпчатой, она не только матирует, но и перекрывает покраснения, воспаления и пигментацию.

Особенности

Более плотная текстура, перекрывающая недостатки.

Часто идет в комплекте со спонжем и зеркалом.

Удобна для коррекции макияжа в течение дня.

Может быть телесного, прозрачного или белого оттенка.

Важно: компактная пудра может утяжелить макияж, поэтому используйте ее умеренно.

Как правильно наносить

Наносите с помощью спонжа или пушистой кисти.

Выбирайте оттенок на полтона светлее вашей кожи.

Используйте для локальной маскировки несовершенств.

Как выбрать пудру в зависимости от типа кожи

Сухая кожа: лучше подойдет компактная пудра, так как она не пересушивает лицо.

лучше подойдет компактная пудра, так как она не пересушивает лицо. Жирная кожа: идеальным выбором станет рассыпчатая пудра, так как она убирает блеск.

идеальным выбором станет рассыпчатая пудра, так как она убирает блеск. Чувствительная кожа: отдайте предпочтение минеральной пудре, так как она не вызывает раздражений.

Когда использовать рассыпчатую, а когда компактную

Для фиксации макияжа: выбирайте рассыпчатую пудру, так как она незаметно ложится на кожу.

выбирайте рассыпчатую пудру, так как она незаметно ложится на кожу. Для маскировки несовершенств: лучше использовать компактную пудру.

лучше использовать компактную пудру. Если не хотите обновлять макияж в течение дня: выбирайте рассыпчатую.

выбирайте рассыпчатую. Для удобства и быстрого нанесения: лучше подойдет компактная.

Рассыпчатая пудра идеально подходит для фиксации макияжа и создания естественного покрытия, а компактная — для маскировки недостатков и быстрого обновления мейкапа в течение дня. Выбирайте средство с учетом своего типа кожи и целей, чтобы макияж всегда выглядел безупречно!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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