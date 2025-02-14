Рассыпчатая или компактная? Найдите свою идеальную пудру для безупречного макияжа

Пудра — это завершающий штрих в макияже, который помогает сделать кожу матовой, скрыть недостатки и зафиксировать тон. Но перед покупкой возникает вопрос: что выбрать — рассыпчатую или компактную пудру? Разбираемся, в чем разница между этими вариантами и какой подойдет именно вам.
Рассыпчатая пудра — это классический вариант, который чаще всего используют визажисты для фиксации макияжа. Она представлена в больших упаковках, но расходуется экономно.
Основной компонент — тальк, который убирает жирный блеск и матирует кожу. Минеральные рассыпчатые пудры дополнительно содержат диоксид титана — он защищает кожу от ультрафиолета и подходит для чувствительной кожи.
Компактная пудра — это более плотное средство, которое удобно носить с собой. В отличие от рассыпчатой, она не только матирует, но и перекрывает покраснения, воспаления и пигментацию.
Важно: компактная пудра может утяжелить макияж, поэтому используйте ее умеренно.
Рассыпчатая пудра идеально подходит для фиксации макияжа и создания естественного покрытия, а компактная — для маскировки недостатков и быстрого обновления мейкапа в течение дня. Выбирайте средство с учетом своего типа кожи и целей, чтобы макияж всегда выглядел безупречно!
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.