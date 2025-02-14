Невероятные приемы макияжа, которые стирают возрастные изменения с лица

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Возраст — не повод отказываться от макияжа. Главное — знать, какие техники помогут освежить лицо, скрыть возрастные изменения и сделать образ стильным. Разбираемся, какие приёмы антивозрастного макияжа действительно работают.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с макияжем

Базовые правила антивозрастного макияжа

Мягкие оттенки : яркие цвета и резкие контуры делают лицо старше.

: яркие цвета и резкие контуры делают лицо старше. Лёгкие текстуры : плотные тональные кремы, толстый слой пудры и тяжёлый контуринг подчёркивают морщины.

: плотные тональные кремы, толстый слой пудры и тяжёлый контуринг подчёркивают морщины. Свежесть и сияние : важно увлажнять кожу и использовать румяна, чтобы не выглядеть уставшей.

: важно увлажнять кожу и использовать румяна, чтобы не выглядеть уставшей. Поднятие линий: правильная растушёвка и расстановка акцентов помогают создать эффект лифтинга.

Макияж после 40 лет

Тон и кожа

Выбирайте тональный крем тёплого оттенка — он освежает лицо.

Избегайте плотных текстур — они подчёркивают морщины.

Используйте минимум пудры — только мелкодисперсную и в небольшом количестве.

Добавьте румяна на яблочки щёк — это сделает лицо моложе.

Глаза

Поднимите внешний уголок глаз с помощью стрелки или теней.

Осветлите зону у ресниц светлыми тенями, чтобы визуально распахнуть взгляд.

Если есть мешки под глазами, используйте корректор перед тональным кремом.

Брови

Не рисуйте резкие контуры — лучше использовать тени или мягкий карандаш.

Оттенок бровей должен быть естественным — в тон волос или немного светлее.

Губы

Избегайте перламутра и крупных блёсток.

Используйте увлажняющие текстуры и карандаш мягкого оттенка.

Натуральные нюдовые тона хороши для повседневного макияжа, а насыщенные оттенки — для особых случаев.

Макияж после 50 лет

Кожа

Выбирайте лёгкие тональные основы с матовым финишем.

Откажитесь от жёсткого контуринга — он делает лицо усталым.

Используйте румяна для свежести, можно добавить немного хайлайтера.

Глаза

Избегайте чёрной подводки — она подчёркивает морщины.

Лучше выбрать карандаш коричневых, серых или синих оттенков.

Для нависшего века используйте технику затемнения внешнего уголка глаза.

Губы

Яркие цвета хорошо смотрятся, но важно избегать слишком кричащих оттенков.

Контур должен быть мягким, без резких линий.

Макияж после 60 лет

Тон и румяна

Тональный крем должен быть максимально лёгким.

Цвет румян — натуральный, без перламутра.

Пудру используйте по минимуму.

Глаза

Тени должны быть матовыми, спокойных оттенков.

Стрелки лучше не делать, а подчеркнуть контур глаза тенями или карандашом.

Губы

Помада должна быть увлажняющей, матовые текстуры сушат губы.

Избегайте слишком тёмных и слишком светлых оттенков.

Шея и декольте

Не забывайте тонировать зону шеи — лицо и тело должны выглядеть гармонично.

Антивозрастной макияж — это не сложные техники, а грамотные акценты. Главное — лёгкие текстуры, мягкие оттенки и минимальный контуринг. Если правильно расставить приоритеты, можно выглядеть свежо и элегантно в любом возрасте.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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