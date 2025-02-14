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Невероятные приемы макияжа, которые стирают возрастные изменения с лица

3:26
Моя семья » Красота и стиль

Возраст — не повод отказываться от макияжа. Главное — знать, какие техники помогут освежить лицо, скрыть возрастные изменения и сделать образ стильным. Разбираемся, какие приёмы антивозрастного макияжа действительно работают.

Женщина с макияжем
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с макияжем

Базовые правила антивозрастного макияжа

  • Мягкие оттенки: яркие цвета и резкие контуры делают лицо старше.
  • Лёгкие текстуры: плотные тональные кремы, толстый слой пудры и тяжёлый контуринг подчёркивают морщины.
  • Свежесть и сияние: важно увлажнять кожу и использовать румяна, чтобы не выглядеть уставшей.
  • Поднятие линий: правильная растушёвка и расстановка акцентов помогают создать эффект лифтинга.

Макияж после 40 лет

Тон и кожа

  • Выбирайте тональный крем тёплого оттенка — он освежает лицо.
  • Избегайте плотных текстур — они подчёркивают морщины.
  • Используйте минимум пудры — только мелкодисперсную и в небольшом количестве.
  • Добавьте румяна на яблочки щёк — это сделает лицо моложе.

Глаза

  • Поднимите внешний уголок глаз с помощью стрелки или теней.
  • Осветлите зону у ресниц светлыми тенями, чтобы визуально распахнуть взгляд.
  • Если есть мешки под глазами, используйте корректор перед тональным кремом.

Брови

  • Не рисуйте резкие контуры — лучше использовать тени или мягкий карандаш.
  • Оттенок бровей должен быть естественным — в тон волос или немного светлее.

Губы

  • Избегайте перламутра и крупных блёсток.
  • Используйте увлажняющие текстуры и карандаш мягкого оттенка.
  • Натуральные нюдовые тона хороши для повседневного макияжа, а насыщенные оттенки — для особых случаев.

Макияж после 50 лет

Кожа

  • Выбирайте лёгкие тональные основы с матовым финишем.
  • Откажитесь от жёсткого контуринга — он делает лицо усталым.
  • Используйте румяна для свежести, можно добавить немного хайлайтера.

Глаза

  • Избегайте чёрной подводки — она подчёркивает морщины.
  • Лучше выбрать карандаш коричневых, серых или синих оттенков.
  • Для нависшего века используйте технику затемнения внешнего уголка глаза.

Губы

  • Яркие цвета хорошо смотрятся, но важно избегать слишком кричащих оттенков.
  • Контур должен быть мягким, без резких линий.

Макияж после 60 лет

Тон и румяна

  • Тональный крем должен быть максимально лёгким.
  • Цвет румян — натуральный, без перламутра.
  • Пудру используйте по минимуму.

Глаза

  • Тени должны быть матовыми, спокойных оттенков.
  • Стрелки лучше не делать, а подчеркнуть контур глаза тенями или карандашом.

Губы

  • Помада должна быть увлажняющей, матовые текстуры сушат губы.
  • Избегайте слишком тёмных и слишком светлых оттенков.

Шея и декольте

  • Не забывайте тонировать зону шеи — лицо и тело должны выглядеть гармонично.

Антивозрастной макияж — это не сложные техники, а грамотные акценты. Главное — лёгкие текстуры, мягкие оттенки и минимальный контуринг. Если правильно расставить приоритеты, можно выглядеть свежо и элегантно в любом возрасте.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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