Скинни 2.0: как изменились знаменитые узкие джинсы и с чем их носить

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В последнее время наблюдается возрождение скинни — узких брюк и джинсов, которые стали популярными в 2000-х годах и снова вернулись на модные подиумы в 2025 году. Несмотря на то, что некоторые эксперты считали их антитрендом, сейчас скинни снова завоёвывают популярность.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джинсы

Современные скинни отличаются от своих предшественников. Они не такие узкие и короткие, как раньше, а имеют более свободный крой в области икр. Это позволяет сохранить облегание в верхней части и создать расслабленный силуэт в нижней. Второе отличие — в длине. Новые актуальные модели длиннее, чем раньше, и заканчиваются они не на середине щиколотки, а ниже.

Дизайнеры предлагают два основных стиля обновлённых скинни: прямые модели для повседневного ношения и варианты со складками, добавляющими дополнительный объём и визуально удлиняющими ноги.

С чем носить эти модные скинни? Иконы стритстайла советуют не ограничивать себя и выбирать обувь в зависимости от ситуации. Это могут быть как элегантные каблуки, так и удобные кеды или ботинки челси. Главное — создать гармоничный образ, подчёркивающий вашу индивидуальность и стиль.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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