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Эти ошибки с бронзером не позволят вам добиться идеального макияжа

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Бронзер – это незаменимый инструмент для создания теплого, сияющего тона кожи. Однако неправильно выбранный оттенок может сделать лицо неестественно оранжевым, придавая макияжу неопрятный вид. Разберемся, как правильно выбрать бронзер, который подчеркнет естественную красоту без эффекта маски.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Какой оттенок бронзера подойдет именно вам?

Главное правило – выбирать бронзер на 1-2 тона темнее вашего естественного цвета кожи. Обладательницам светлого тона подойдут холодные бежевые или лёгкие золотистые оттенки. Если кожа смуглая, можно обратить внимание на тёплые коричнево-медные тона. Оранжевого эффекта стоит избегать, выбирая бронзер с нейтральным или слегка оливковым подтоном.

Матовый или сияющий?

Текстура средства также играет важную роль. Для дневного макияжа лучше подойдут матовые бронзеры – они создают естественные тени. Сияющие бронзеры с мельчайшим шиммером больше подходят для вечерних выходов, но их следует наносить с осторожностью, чтобы не переборщить с блеском.

Как правильно наносить бронзер?

Чтобы макияж выглядел естественно, бронзер нужно наносить пушистой кистью, распределяя его по контуру лица, линии роста волос, скулам и немного на нос. Главное – тщательно растушевывать, избегая резких границ.

Правильный выбор бронзера – залог свежего, естественного макияжа. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать идеальный образ без оранжевых пятен.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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