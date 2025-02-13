Морщины и второй подбородок? Ошибка, которая ускоряет старение

Появление морщин и второго подбородка часто воспринимается как естественное старение. Кто-то прибегает к народным рецептам, кто-то скупает дорогие кремы, а кто-то сразу отправляется к косметологу. Однако настоящая причина может скрываться в совершенно другом месте — в состоянии челюсти.
По словам пародонтолога Марии Доржиевой, преждевременное старение, асимметрия лица и провисание тканей могут быть следствием неправильного положения челюстей.
Нарушение прикуса и дисбаланс в работе мышц могут приводить к:
Решить проблему помогут ортодонты, которые скорректируют положение челюсти. Это не только избавит от эстетических проблем, но и положительно скажется на общем самочувствии.
Поход к стоматологу — это не только о здоровье зубов, но и о красоте лица.
Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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