Морщины и второй подбородок? Ошибка, которая ускоряет старение

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Появление морщин и второго подбородка часто воспринимается как естественное старение. Кто-то прибегает к народным рецептам, кто-то скупает дорогие кремы, а кто-то сразу отправляется к косметологу. Однако настоящая причина может скрываться в совершенно другом месте — в состоянии челюсти.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в цветах

Почему стоит обратиться к стоматологу?

По словам пародонтолога Марии Доржиевой, преждевременное старение, асимметрия лица и провисание тканей могут быть следствием неправильного положения челюстей.

Нарушение прикуса и дисбаланс в работе мышц могут приводить к:

появлению второго подбородка,

усиленной дряблости кожи,

асимметрии лица,

головным болям.

Как исправить ситуацию?

Решить проблему помогут ортодонты, которые скорректируют положение челюсти. Это не только избавит от эстетических проблем, но и положительно скажется на общем самочувствии.

Результат будет стабильным и заметным

Кожа подтянется естественным образом

При необходимости дальнейшие косметологические процедуры будут эффективнее и проще.

Поход к стоматологу — это не только о здоровье зубов, но и о красоте лица.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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