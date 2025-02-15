Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19 семян, которые нужно посадить сейчас для весеннего урожая
Приз будет присужден тому авиатору, который, поднявшись с земли, продержится в воздухе в течение 10 минут... — писала газета Новое время 16 февраля 1908 года
Не все мурлыки одинаковы: как инстинкты делают кошек уникальными
Лучше не улыбаться на улице — страны, где ценится сдержанность
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Секреты древнеримского бетона: как он пережил тысячелетия
Спасение для волос с жирными корнями и сухими кончиками: простые шаги для идеального баланса
Роза Сябитова объяснила, чем опасны знакомства в Интернете: лжец не виноват
Новые маршруты, больше билетов: льготные авиаперелеты расширяются

Кореянки не тратят лишние деньги на патчи: хитрость с тканевой маской, которая творит чудеса

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы обычная тканевая маска не только ухаживала за кожей лица, но и эффективно решала проблемы чувствительной области под глазами? Тогда обратите внимание на этот простой лайфхак, который предлагают нам корейские девушки, знающие толк в уходе за кожей.

Женщина в халате с маской на лице и журналом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в халате с маской на лице и журналом

Тканевые маски для лица, пришедшие к нам из Кореи, стали излюбленным способом быстро освежить и подтянуть кожу. Однако не все знают, как получить от них максимальный эффект.

Корейские девушки всегда готовы поделиться своими хитростями. Один из таких лайфхаков поможет вам усилить действие тканевой маски и добиться ещё более впечатляющих результатов.

Как сделать тканевую маску для лица ещё эффективнее:

  1. Возьмите ватный диск и разрежьте его на две равные части.
  2. Вскройте упаковку с маской и положите туда ватные диски на несколько минут.
  3. Когда диски полностью пропитаются эссенцией, аккуратно достаньте их из упаковки и приложите к области под глазами, не заходя на орбитальную кость.
  4. Сверху наложите тканевую маску для лица.
  5. Через 15 минут вы заметите, как кожа лица станет более подтянутой и увлажнённой, а под глазами исчезнут тёмные круги и припухлости.
  6. Использованную маску аккуратно сложите и снова пропитайте эссенцией из упаковки.
  7. Приложите сложенную маску к шее на несколько минут.

Таким образом всего одна тканевая маска поможет вам обеспечить уход сразу за тремя важными зонами лица и шеи!

Уточнения

Тканевая маска — маска или полумаска, штучное изделие из ткани. 

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Еда и рецепты
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш Аудио 
Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Евгением Петросяном: я аккуратно втёрлась в доверие
Российский шоу-бизнес
Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Евгением Петросяном: я аккуратно втёрлась в доверие Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
В прошлом году моя соседка посадила тюльпаны по этому методу, а к 8 Марта заработала больше, чем могла подумать
Когда работа превращается в угрозу: как распознать опасные симптомы трудоголизма
Археологическая сенсация: руины римского форума в Лондоне
Ваш виноград гниёт ещё до сбора? Возможно, вы совершаете эти роковые ошибки
Цыгане, поцелуй, пощёчина: Анита Цой вспомнила, как начались её отношения с будущим мужем
Полёт над пустыней, пикник у озера и роскошный ужин — как устроить идеальное свидание в Дубае
Неожиданные кошачьи страхи: огурцы и ещё 10 предметов, которые могут напугать
Кореянки не тратят лишние деньги на патчи: хитрость с тканевой маской, которая творит чудеса
Коммунальные службы США: в канализации находим и енотов, и аллигаторов
Терапевтический эффект собак: реальная помощь в лечении расстройств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.