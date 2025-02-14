Зачем наши бабушки всегда просеивали муку? Секрет идеальной выпечки

Многие хозяйки пропускают просеивание муки, считая этот шаг необязательным. Но влияет ли это на качество выпечки? Да, и еще как!
Чистота продукта
Раньше муку просеивали, чтобы удалить камни, насекомых и мусор. Сегодня производители следят за качеством, но ошибки возможны даже на крупных заводах. В муке иногда находят частицы пластика или полиэтилена.
Воздушность и пышность теста
Просеивание делает муку рыхлой и насыщенной кислородом. Это особенно важно для воздушной выпечки, так как влияет на ее текстуру.
Точность рецепта
100 г просеянной муки и 100 г залежавшейся — это разные объемы. В рецептах, где важна точность, этот нюанс может стать причиной неудачи. Например, пирог может не пропечься, даже если все ингредиенты были строго по инструкции.
Просеивание — это не просто традиция, а важный шаг, который помогает добиться идеального результата!
Мука́ - пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
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