Зачем наши бабушки всегда просеивали муку? Секрет идеальной выпечки

1:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие хозяйки пропускают просеивание муки, считая этот шаг необязательным. Но влияет ли это на качество выпечки? Да, и еще как!

Фото: Pexels by Klaus Nielsen, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мука

Зачем просеивать муку

Чистота продукта

Раньше муку просеивали, чтобы удалить камни, насекомых и мусор. Сегодня производители следят за качеством, но ошибки возможны даже на крупных заводах. В муке иногда находят частицы пластика или полиэтилена.

Воздушность и пышность теста

Просеивание делает муку рыхлой и насыщенной кислородом. Это особенно важно для воздушной выпечки, так как влияет на ее текстуру.

Точность рецепта

100 г просеянной муки и 100 г залежавшейся — это разные объемы. В рецептах, где важна точность, этот нюанс может стать причиной неудачи. Например, пирог может не пропечься, даже если все ингредиенты были строго по инструкции.

Просеивание — это не просто традиция, а важный шаг, который помогает добиться идеального результата!

Уточнения

Мука́ - пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).



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