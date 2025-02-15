Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это лекарство давно на рынке, но никто не замечал его скрытого эффекта
Бабушкин секрет воздушного хлеба — попробуйте, и вы не захотите печь по-другому
Считают предателем: Татьяна Лазарева* расстроена из-за негативного отношения россиян
Подсмотрели за лапами: как собаки используют их для общения и работы
Как вырастить ведро смородины с одного куста
Пляжи Сочи, Ялты и Оленевки номинированы на всемирный Blue Flag-2025
Пожилые снова почувствуют себя молодыми после этих чудо-тренировок: сила увеличится в два раза
Астротуризм — где найти идеальное место для наблюдения за звёздами
В 2024 году 54% топлива завезли в Грузию из России

Осторожно, подделки! Как некачественные духи могут навредить здоровью

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Оригинальная парфюмерия проходит строгие испытания на безопасность, в отличие от подделок, которые могут представлять реальную угрозу для здоровья.

Парфюм
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Доцент кафедры неорганической химии в РТУ МИРЭА Андрей Дорохов обращает внимание на то, что в поддельных духах часто используются дешевые и небезопасные ингредиенты. Эти вещества могут разлагаться под воздействием тепла, света или воздуха, образуя вредные соединения. Со временем подделки ароматов меняют цвет и консистенцию, становясь негодными для использования. Они способны вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и даже более серьезные заболевания.

Фенолы и альдегиды, часто используемые в производстве дешевой косметики и парфюмерии, могут вызывать кожные высыпания, головные боли и проблемы с дыханием. В подделках иногда обнаруживаются тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, которые при длительном воздействии могут привести к отравлению организма, пишет Газета.Ru.

"Еще одной проблемой является неправильная концентрация активных веществ в поддельных духах. Чрезмерное содержание определенных компонентов может вызвать ожоги кожи или повредить волосы", — сказал Дорохов.

Вместо качественного этилового спирта, используемого в оригинальной продукции, в подделках часто применяют метанол, который может вызвать серьёзные отравления, добавил эксперт.

Длительное использование поддельных духов может привести к дерматиту, экземе и даже раку кожи. Люди с чувствительной кожей и склонностью к аллергии особенно подвержены риску. Исследования показывают, что подделки могут содержать канцерогенные вещества, которые способствуют развитию онкологических заболеваний, если использовать их долгое время.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ксения Бородина показала, какой сюрприз ей устроил Сердюков в День всех влюблённых
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала, какой сюрприз ей устроил Сердюков в День всех влюблённых Аудио 
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Популярное
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?

Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.

Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Последние материалы
Анна Семенович покинула Россию ради осуществления давней мечты
Не одевай легинсы с этим! Важные правила для стильного образа
Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина
Не выбрасывайте старую кожаную куртку — простые способы вернуть ей вид
Трудные дни и сложный выбор. Глава МИД Франции сделал заявление о будущем Европы
Дима Билан получил предложение стать отцом после публичного признания в любви
Почему суп из чечевицы стоит €75 в ресторане Michelin: разбор
Экс-возлюбленный Клавы Коки намекнул на примирение с певицей
Вкус, покоряющий сердца: салат с авокадо и легким майонезно-сливочным кремом
Не будите спящую собаку, её сны важнее, чем кажется: научное объяснение старой мудрости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.