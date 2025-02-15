Осторожно, подделки! Как некачественные духи могут навредить здоровью

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Оригинальная парфюмерия проходит строгие испытания на безопасность, в отличие от подделок, которые могут представлять реальную угрозу для здоровья.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Доцент кафедры неорганической химии в РТУ МИРЭА Андрей Дорохов обращает внимание на то, что в поддельных духах часто используются дешевые и небезопасные ингредиенты. Эти вещества могут разлагаться под воздействием тепла, света или воздуха, образуя вредные соединения. Со временем подделки ароматов меняют цвет и консистенцию, становясь негодными для использования. Они способны вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и даже более серьезные заболевания.

Фенолы и альдегиды, часто используемые в производстве дешевой косметики и парфюмерии, могут вызывать кожные высыпания, головные боли и проблемы с дыханием. В подделках иногда обнаруживаются тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий, которые при длительном воздействии могут привести к отравлению организма, пишет Газета.Ru.

"Еще одной проблемой является неправильная концентрация активных веществ в поддельных духах. Чрезмерное содержание определенных компонентов может вызвать ожоги кожи или повредить волосы", — сказал Дорохов.

Вместо качественного этилового спирта, используемого в оригинальной продукции, в подделках часто применяют метанол, который может вызвать серьёзные отравления, добавил эксперт.

Длительное использование поддельных духов может привести к дерматиту, экземе и даже раку кожи. Люди с чувствительной кожей и склонностью к аллергии особенно подвержены риску. Исследования показывают, что подделки могут содержать канцерогенные вещества, которые способствуют развитию онкологических заболеваний, если использовать их долгое время.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.



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