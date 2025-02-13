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Как вернуть силу и блеск осветленным волосам? Секрет раскрыт

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Осветление — стресс для волос, после которого они становятся сухими и ломкими. Но правильный уход поможет быстро восстановить их шелковистость. Какие шаги обязательны после сложного окрашивания?

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Как восстановить волосы после осветления?

Поменять уходовые средства

Обычные шампуни не подойдут! Нужны специальные продукты для ослабленных светлых волос:

  • увлажняющие шампуни и бальзамы,
  • питательные маски,
  • флюиды и спреи для восстановления.

Выбирать правильный состав

Средства с гидролизованным кератином улучшают структуру волос. Полезны также продукты с маслами, коллагеном и экстрактами трав.

Следить за питанием

Волосам нужны жирные кислоты, витамины и минералы. Если питание бедное, никакие шампуни не спасут!

Не паниковать!

Осветление не приводит к выпадению волос, если было выполнено правильно. Но пряди становятся тоньше, поэтому им нужен восстанавливающий уход.

Если соблюдать эти рекомендации, волосы быстро вернут силу, блеск и эластичность!

Уточнения

Окрашивание волос - нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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