Как вернуть силу и блеск осветленным волосам? Секрет раскрыт

Осветление — стресс для волос, после которого они становятся сухими и ломкими. Но правильный уход поможет быстро восстановить их шелковистость. Какие шаги обязательны после сложного окрашивания?
Поменять уходовые средства
Обычные шампуни не подойдут! Нужны специальные продукты для ослабленных светлых волос:
Выбирать правильный состав
Средства с гидролизованным кератином улучшают структуру волос. Полезны также продукты с маслами, коллагеном и экстрактами трав.
Следить за питанием
Волосам нужны жирные кислоты, витамины и минералы. Если питание бедное, никакие шампуни не спасут!
Не паниковать!
Осветление не приводит к выпадению волос, если было выполнено правильно. Но пряди становятся тоньше, поэтому им нужен восстанавливающий уход.
Если соблюдать эти рекомендации, волосы быстро вернут силу, блеск и эластичность!
Окрашивание волос - нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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