Как замедлить появление седины без дорогих процедур? Простые советы

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Появление седых волос — естественный процесс, но у одних людей он начинается в 50 лет, а у других уже в 25. Многие женщины сразу берутся за краску, но проблема может крыться глубже. Чтобы замедлить процесс, важно разобраться в его истинных причинах.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женские волосы

Почему волосы седеют раньше времени?

Железодефицитная анемия

Специалисты советуют проверить уровень гемоглобина. Недостаток железа приводит к нарушению питания волос, из-за чего они теряют пигмент.

Замедленный метаболизм

Если организм плохо усваивает питательные вещества, это отражается на состоянии волос.

Гормональный сбой

Изменения в гормональном фоне могут ускорять появление седины.

Недостаток каталазы

Этот фермент отвечает за расщепление перекиси водорода, которая накапливается в волосах и обесцвечивает их.

Дефицит меди и тирозина

Медь — один из ключевых элементов пигментации. Аминокислота тирозин также участвует в производстве меланина.

Можно ли замедлить процесс?

Коррекция питания — больше продуктов, богатых железом, медью и аминокислотами.

— больше продуктов, богатых железом, медью и аминокислотами. Отказ от сахара и вредных привычек — они нарушают обмен веществ.

— они нарушают обмен веществ. Меньше стресса, больше свежего воздуха — спокойствие и насыщение кислородом полезны не только для нервов, но и для волос.

Если убрать провоцирующие факторы, процесс поседения можно значительно замедлить!

Уточнения

Седые волосы седина́ - волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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