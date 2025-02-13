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Мини, миди, макси? Выбираем идеальную юбку для вашего типа фигуры

1:56
Моя семья » Красота и стиль

1. Тип фигуры "Яблоко". Особенности. Широкая верхняя часть тела, узкая талия, стройные ноги. Рекомендации. Лучше всего подойдут юбки ниже колена, например, миди-длина. Они помогут сбалансировать пропорции и визуально вытянуть силуэт. Избегайте слишком коротких юбок, которые акцентируют внимание на верхней части тела.

Плиссированная юбка
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Плиссированная юбка

2. Тип фигуры "Груша". Особенности: узкий верх, широкие бедра, полные ягодицы. Рекомендации: оптимальная длина — чуть выше или немного ниже колена. Такой выбор помогает уравновесить нижнюю и верхнюю части тела. Стоит избегать очень коротких юбок, которые привлекают внимание к бедрам.

3. Тип фигуры "Песочные часы". Особенности: четко выраженная талия, пропорциональная грудь и бедра. Рекомендации: подходят практически любые длины, но наиболее выигрышной считается длина до колен или чуть ниже. Это подчеркивает изящную талию и создает гармоничный образ.

4. Тип фигуры "Перевернутый треугольник". Особенности: плечи шире бедер, узкие бедра. Рекомендации: выбирайте юбки с объемом внизу, например, А-силуэт или юбки-трапеции. Длина может варьироваться от мини до макси, главное — добавить объем в нижней части, чтобы сбалансировать плечи.

5. Тип фигуры "Прямоугольник". Особенности: отсутствие выраженной талии, одинаковые объемы груди, талии и бедер. Рекомендации: хорошо смотрятся юбки с акцентированной талией, например, с поясом или драпировкой. Оптимальной является длина до колен или чуть выше, чтобы добавить четкости линии талии.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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