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Какая одежда визуально старит? Выглядеть молодо помогут эти вещи в гардеробе

0:53
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Джорджио Аммирабиле перечислил вещи в гардеробе, которые лучше отнести на свалку, чтобы выглядеть моложе. Лидер "возрастной" одежды — объёмные кардиганы.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

"Они придают образу неряшливый вид, заставляя вас выглядеть старше своих лет, — заявил модный эксперт.

На втором месте — туфли с круглым мысом и каблуком-блоком. Стилист советует выбрать мюли, классические лодочки на невысоком каблуке или мокасины. Последние, кстати, в этом сезоне могут стать главным трендом в обуви.

Еще эксперт рекомендует не носить шерстяные перчатки. Лучше выбирать кожаный аксессуар с молниями и другими стильными деталями.

Последний антитренд — сандалии с носками. Джорджио считает, что это выглядит неряшливо и лишает шарма любой образ.

Уточнения

Стиль одежды — определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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