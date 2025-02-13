Какая одежда визуально старит? Выглядеть молодо помогут эти вещи в гардеробе

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Джорджио Аммирабиле перечислил вещи в гардеробе, которые лучше отнести на свалку, чтобы выглядеть моложе. Лидер "возрастной" одежды — объёмные кардиганы.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

"Они придают образу неряшливый вид, заставляя вас выглядеть старше своих лет, — заявил модный эксперт.

На втором месте — туфли с круглым мысом и каблуком-блоком. Стилист советует выбрать мюли, классические лодочки на невысоком каблуке или мокасины. Последние, кстати, в этом сезоне могут стать главным трендом в обуви.

Еще эксперт рекомендует не носить шерстяные перчатки. Лучше выбирать кожаный аксессуар с молниями и другими стильными деталями.

Последний антитренд — сандалии с носками. Джорджио считает, что это выглядит неряшливо и лишает шарма любой образ.

Уточнения

Стиль одежды — определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.