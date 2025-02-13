Устали от ломких ногтей? 7 способов сохранить их здоровье даже при постоянном использовании гель-лака

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Вокруг маникюра существует множество мифов: одни считают, что гель-лак "убивает" ногтевую пластину, другие боятся ультрафиолета, а третьи вообще забывают давать ногтям отдых. Разбираемся, как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они оставались крепкими и здоровыми.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Маникюр

Не снимайте гель-лак самостоятельно

Отдирать или снимать гель-лак без профессиональных инструментов — это верный путь к поврежденным и ослабленным ногтям. Лучшее решение — довериться мастеру, который аккуратно удалит покрытие с помощью аппарата или специального средства.

Следите за стерильностью инструментов

Маникюрные инструменты должны проходить стерилизацию в герметичных пакетах с индикатором. Если мастер никогда не вскрывает их при вас — есть повод насторожиться.

Поддерживайте баланс витаминов и минералов

Крепкие ногти — это не только кальций, но и:

Омега-3 и омега-6: улучшают эластичность ногтевой пластины.

улучшают эластичность ногтевой пластины. Сера: содержится в рыбе, яйцах, гречке, способствует росту ногтей.

содержится в рыбе, яйцах, гречке, способствует росту ногтей. Селен и кремний: помогают предотвратить ломкость, содержатся в мясе и морепродуктах.

Дайте ногтям "отдохнуть" на море

Если есть возможность, отправляйтесь на отдых без гель-лака. Морская вода богата кальцием, йодом и калием, которые укрепляют ногти и ускоряют их рост.

Делайте массаж и ванночки

Массаж улучшает кровообращение в зоне роста ногтя.

улучшает кровообращение в зоне роста ногтя. Ванночки с морской солью и эфирными маслами укрепляют пластину.

укрепляют пластину. Лимонный сок помогает убрать желтизну.

помогает убрать желтизну. Парафиновая маска восстанавливает ломкие ногти.

Используйте SPF-крем перед маникюром

Хотя научно не доказано, что лампа для сушки геля может вызвать рак, защита от ультрафиолета никогда не будет лишней. Используйте солнцезащитный крем на руках или специальные перчатки с открытыми кончиками пальцев.

Подбирайте покрытие с учетом состояния ногтей

Если ногти здоровые — можно использовать любое покрытие.

При ломкости, бороздках или трещинах лучше ограничиться базой.

Гель-лак иногда вызывает аллергию, поэтому стоит чередовать его с обычным лаком.

Чтобы ногти оставались крепкими, важно не только правильно выбирать покрытие, но и поддерживать здоровье изнутри. Не забывайте про питание, защиту от ультрафиолета и профессиональный уход — тогда маникюр будет радовать вас дольше!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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