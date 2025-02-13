Устали от ломких ногтей? 7 способов сохранить их здоровье даже при постоянном использовании гель-лака

Вокруг маникюра существует множество мифов: одни считают, что гель-лак "убивает" ногтевую пластину, другие боятся ультрафиолета, а третьи вообще забывают давать ногтям отдых. Разбираемся, как правильно ухаживать за ногтями, чтобы они оставались крепкими и здоровыми.
Отдирать или снимать гель-лак без профессиональных инструментов — это верный путь к поврежденным и ослабленным ногтям. Лучшее решение — довериться мастеру, который аккуратно удалит покрытие с помощью аппарата или специального средства.
Маникюрные инструменты должны проходить стерилизацию в герметичных пакетах с индикатором. Если мастер никогда не вскрывает их при вас — есть повод насторожиться.
Крепкие ногти — это не только кальций, но и:
Если есть возможность, отправляйтесь на отдых без гель-лака. Морская вода богата кальцием, йодом и калием, которые укрепляют ногти и ускоряют их рост.
Хотя научно не доказано, что лампа для сушки геля может вызвать рак, защита от ультрафиолета никогда не будет лишней. Используйте солнцезащитный крем на руках или специальные перчатки с открытыми кончиками пальцев.
Чтобы ногти оставались крепкими, важно не только правильно выбирать покрытие, но и поддерживать здоровье изнутри. Не забывайте про питание, защиту от ультрафиолета и профессиональный уход — тогда маникюр будет радовать вас дольше!
Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.