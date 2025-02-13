Обувь, которая останется актуальной зимой и весной: лучшие модели для переходного сезона

Февраль и март всегда преподносят сюрпризы в виде температурных скачков, но это не повод жертвовать стилем. Лучшее решение в такой ситуации — обувь, которая подойдет как для последних зимних дней, так и для первых тёплых прогулок. Разбираемся, какие модели стоит выбрать, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любое время сезона.
Челси давно стали базовой обувью, но в последние сезоны дизайнеры экспериментируют с формой и деталями. Варианты на массивной подошве, удлинённые модели и челси с контрастными вставками остаются в тренде.
Блочный каблук — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить несколько сантиметров роста, не теряя удобства. Особенно актуальны гладкие кожаные модели, а также варианты с ретро-декором.
Кожаные сапоги с массивной подошвой и ремнями создают дерзкий, независимый образ. Они напоминают байкерские модели, но легко адаптируются под разные стили.
Сапоги с широким голенищем остаются в списке модных фаворитов. Расслабленный силуэт и минималистичный дизайн делают их идеальной парой и для зимы, и для весны.
Если кроссовки кажутся слишком спортивными, стоит присмотреться к утеплённым кедам. Они сохраняют комфорт, а меховая подкладка защитит от холода.
Миниатюрный каблук и заострённый нос делают обувь визуально лёгкой и женственной. В этом сезоне особенно актуальны замшевые модели и варианты с металлическим блеском.
Ковбойские ботинки с заострённым носом и скошенным каблуком продолжают оставаться в моде. Они органично вписываются в расслабленные образы и гранжевые стили.
Выбирая обувь на переходный сезон, важно учитывать не только стиль, но и функциональность. Челси, ботильоны, сапоги-трубы и утеплённые кеды — универсальные варианты, которые помогут оставаться модным и чувствовать себя комфортно в любой капризной погоде.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.