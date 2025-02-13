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Обувь, которая останется актуальной зимой и весной: лучшие модели для переходного сезона

3:41
Моя семья » Красота и стиль

Февраль и март всегда преподносят сюрпризы в виде температурных скачков, но это не повод жертвовать стилем. Лучшее решение в такой ситуации — обувь, которая подойдет как для последних зимних дней, так и для первых тёплых прогулок. Разбираемся, какие модели стоит выбрать, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любое время сезона.

Обувь
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Обувь

Челси: классика вне времени

Челси давно стали базовой обувью, но в последние сезоны дизайнеры экспериментируют с формой и деталями. Варианты на массивной подошве, удлинённые модели и челси с контрастными вставками остаются в тренде.

  • Сейчас: носите с шерстяными брюками, шубами и объёмными шарфами.
  • Весной: сочетайте с джинсами светлого денима, пальто и минималистичными рубашками.

Ботильоны на блочном каблуке: баланс стиля и комфорта

Блочный каблук — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить несколько сантиметров роста, не теряя удобства. Особенно актуальны гладкие кожаные модели, а также варианты с ретро-декором.

  • Сейчас: подойдут к юбке миди, плотным колготкам и пальто.
  • Весной: отлично смотрятся с лёгкими платьями, кардиганами и широкими брюками.

Чоперы: брутальность в деталях

Кожаные сапоги с массивной подошвой и ремнями создают дерзкий, независимый образ. Они напоминают байкерские модели, но легко адаптируются под разные стили.

  • Сейчас: комбинируйте с кожаными брюками, шерстяными пальто и уютными свитерами.
  • Весной: носите с романтичными платьями и косухами или шортами с плотными колготками.

Сапоги-трубы: универсальность для любого образа

Сапоги с широким голенищем остаются в списке модных фаворитов. Расслабленный силуэт и минималистичный дизайн делают их идеальной парой и для зимы, и для весны.

  • Сейчас: отлично дополняют вязаные платья и удлинённые кардиганы.
  • Весной: носите с шортами-бермудами, лёгкими пальто и объёмными рубашками.

Утеплённые кеды: лёгкость без потери тепла

Если кроссовки кажутся слишком спортивными, стоит присмотреться к утеплённым кедам. Они сохраняют комфорт, а меховая подкладка защитит от холода.

  • Сейчас: комбинируйте с пуховиками, худи и многослойными образами.
  • Весной: сочетайте с тренчами, футболками и мини-юбками.

Остроносые ботильоны: элегантность в каждом шаге

Миниатюрный каблук и заострённый нос делают обувь визуально лёгкой и женственной. В этом сезоне особенно актуальны замшевые модели и варианты с металлическим блеском.

  • Сейчас: носите с пальто-кафтаном и брюками со стрелками.
  • Весной: отлично подойдут к строгим платьям, жакетам и колготкам с узором.

Казаки: стильный микс бохо и кэжуала

Ковбойские ботинки с заострённым носом и скошенным каблуком продолжают оставаться в моде. Они органично вписываются в расслабленные образы и гранжевые стили.

  • Сейчас: сочетайте с вязанными платьями, меховыми шубами и теплыми пальто.
  • Весной: дополняйте джинсовыми юбками, сарафанами и свободными рубашками.

Выбирая обувь на переходный сезон, важно учитывать не только стиль, но и функциональность. Челси, ботильоны, сапоги-трубы и утеплённые кеды — универсальные варианты, которые помогут оставаться модным и чувствовать себя комфортно в любой капризной погоде.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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