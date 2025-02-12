Классический парфюм или романтический ужин: как порадовать вторую половинку в День святого Валентина

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Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова поделилась с Pravda.Ru своим мнением о подарках на День святого Валентина.

Фото: unsplash.com by Annie Spratt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Букет цветов

Эксперт считает, что выбор подарка зависит от степени близости и длительности отношений. Если у вас уже есть много общего, вы хорошо знаете предпочтения друг друга, то можно подарить что-то "близкое к телу" — парфюм или элементы одежды.

Однако важно понимать, что у каждого человека свои предпочтения. Некоторые мужчины особенно радуются, когда им дарят предметы гардероба или парфюм, в то время как другие могут быть более креативными и ценить подарки, связанные с их хобби и увлечениями.

Если же ваши отношения только начинаются, и вы пока не определились, будут ли они длиться долго, то стоит подумать, стоит ли вообще поздравлять друг друга.

"Потому что если прошло только одно-два свидания, может быть пока еще нет понимания — в отношениях или не в отношениях. Чтобы тоже не оказаться, с одной стороны, в какой-то неловкой ситуации. Подумать. И в этом случае все-таки не слишком чтобы это были дорогие подарки, чтобы другого человека не обязывать. Если вы подарите какой-то небольшой сувенир, знак внимания, и вам ничего не подарят в ответ, то в этой ситуации будет меньше неловкости, нежели чем вы подарите сразу какой-то такой значимый подарок и не получите в ответ", — сказала Грохотова.

Для пар, которые уже долго вместе, можно рассмотреть оригинальные подарки.

"Когда люди долго уже в отношениях находятся, даже несколько лет, проходит много праздников: Новый год, день рождения, 8 Марта, 23 Февраля, 14 Февраля. Безусловно, какие-то вещи ты уже по-любому дарил. Ты обнаружишь в какой-то момент, что ты уже точно что-то дарил. Уже это не будет являться каким-то супероригинальным подарком в этот момент. Поэтому здесь уже нужно ориентироваться, может быть, на некую необычность", — считает Грохотова.

Важно ориентироваться на необычность и возможность провести время вместе. Например, билеты на концерт или поход в ресторан могут стать отличным подарком, если вы уже в браке.

Романтический ужин не так часто случается в браке, поэтому если супруга подготовит его или подарит билеты на свидание, это будет воспринято мужчиной с энтузиазмом. Это будет гораздо более запоминающимся подарком, чем обычный парфюм, который уже был подарен много раз за долгое время совместной жизни, уверена эксперт.

Выбор подарка зависит от степени развития отношений и уместности подарка в конкретной ситуации. Универсального подарка не существует, но большинству женщин всё равно приятно получать цветы, полагает Светлана Грохотова. Мужчины же ценят, когда женщина обращает внимание на их увлечения и интересы и дарит что-то связанное с ними.

"Главный подарок, если уж мы о Дне влюбленных говорим — какие-то романтические жесты. В обычной жизни — какие-то признания, какие-то, может быть, знаки, понятные только двоим. Может быть, какая-то гравировка, какая-то вышивка. То, что такое нерядовое. Всё это будет восприниматься. То, что останется на память, — может быть, альбом совместный или совместное фото, которое красиво оформлено. То, что запомнится", — добавила специалист.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.



День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.



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