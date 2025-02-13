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Избавляемся от кортизолового лица: секреты восстановления кожи после стресса

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Каждый из нас сталкивался со стрессом, но не все знают, как он может повлиять на внешний вид. Одним из таких последствий является кортизоловое лицо. Это состояние кожи, возникающее из-за повышенного уровня кортизола, гормона стресса. Важно понимать, как распознать это явление и что можно сделать для восстановления дермы.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Почему возникает кортизоловое лицо?

Кортизол, выделяющийся в ответ на стресс, оказывает значительное влияние на кожу. Он может вызывать потерю упругости, сухость, тусклый цвет лица и даже высыпания. На фоне постоянного стресса кожа становится более чувствительной и хуже восстанавливается после внешних воздействий.

Признаки кортизолового лица

  • Тусклый, сероватый цвет лица.
  • Сухость и шелушение кожи.
  • Появление угрей или воспалений.
  • Потеря упругости, появление мелких морщин.
  • Отёки и тёмные круги под глазами.

Как вернуть нормальное состояние кожи?

  1. Управление стрессом: занятия йогой, медитацией и физической активностью помогут снизить уровень кортизола.
  2. Правильный уход: используйте увлажняющие средства, подходящие для вашего типа кожи. Обратите внимание на маски и сыворотки, восстанавливающие баланс.
  3. Здоровое питание: богатая антиоксидантами диета помогает коже восстанавливаться быстрее.
  4. Сон и отдых: достаточное количество сна способствует регенерации кожи и снижению стресса.

Кортизоловое лицо не приговор, но важно уделить внимание уходу и заботиться о себе, чтобы вернуть коже здоровье и свежесть.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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