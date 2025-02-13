Избавляемся от кортизолового лица: секреты восстановления кожи после стресса

Каждый из нас сталкивался со стрессом, но не все знают, как он может повлиять на внешний вид. Одним из таких последствий является кортизоловое лицо. Это состояние кожи, возникающее из-за повышенного уровня кортизола, гормона стресса. Важно понимать, как распознать это явление и что можно сделать для восстановления дермы.
Кортизол, выделяющийся в ответ на стресс, оказывает значительное влияние на кожу. Он может вызывать потерю упругости, сухость, тусклый цвет лица и даже высыпания. На фоне постоянного стресса кожа становится более чувствительной и хуже восстанавливается после внешних воздействий.
Кортизоловое лицо не приговор, но важно уделить внимание уходу и заботиться о себе, чтобы вернуть коже здоровье и свежесть.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
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