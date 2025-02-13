Избавляемся от кортизолового лица: секреты восстановления кожи после стресса

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Каждый из нас сталкивался со стрессом, но не все знают, как он может повлиять на внешний вид. Одним из таких последствий является кортизоловое лицо. Это состояние кожи, возникающее из-за повышенного уровня кортизола, гормона стресса. Важно понимать, как распознать это явление и что можно сделать для восстановления дермы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Почему возникает кортизоловое лицо?

Кортизол, выделяющийся в ответ на стресс, оказывает значительное влияние на кожу. Он может вызывать потерю упругости, сухость, тусклый цвет лица и даже высыпания. На фоне постоянного стресса кожа становится более чувствительной и хуже восстанавливается после внешних воздействий.

Признаки кортизолового лица

Тусклый, сероватый цвет лица.

Сухость и шелушение кожи.

Появление угрей или воспалений.

Потеря упругости, появление мелких морщин.

Отёки и тёмные круги под глазами.

Как вернуть нормальное состояние кожи?

Управление стрессом: занятия йогой, медитацией и физической активностью помогут снизить уровень кортизола. Правильный уход: используйте увлажняющие средства, подходящие для вашего типа кожи. Обратите внимание на маски и сыворотки, восстанавливающие баланс. Здоровое питание: богатая антиоксидантами диета помогает коже восстанавливаться быстрее. Сон и отдых: достаточное количество сна способствует регенерации кожи и снижению стресса.

Кортизоловое лицо не приговор, но важно уделить внимание уходу и заботиться о себе, чтобы вернуть коже здоровье и свежесть.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.



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