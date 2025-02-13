Как сахар крадёт молодость: всё об опасном процессе гликации кожи

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Многие знают о вреде сахара для фигуры, но немногие задумываются, как он влияет на кожу. Процесс гликации, вызванный избытком сахара в организме, разрушает коллаген и эластин, что приводит к преждевременному старению. Разбираемся, что такое "засахаренная кожа", почему сладости делают нас старше и как защитить свою молодость.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Что такое засахаренная кожа?

Термин "засахаренная кожа" описывает процесс гликации – разрушение коллагена и эластина из-за избытка сахара в организме. Когда сахар соединяется с белками, образуются вредные соединения – конечные продукты гликации (AGEs), которые приводят к потере упругости, появлению морщин и тусклому цвету лица.

Этот процесс идет незаметно, но последствия становятся очевидны со временем: кожа быстрее теряет свежесть, появляются заломы, а восстановление тканей замедляется. Именно поэтому сахар называют одним из главных врагов молодости.

Почему сахар ускоряет старение кожи?

Если в рационе много сладкого, процесс гликации активизируется, а кожа страдает сразу по нескольким причинам:

Разрушается коллаген и эластин – кожа теряет упругость, становится дряблой.

– кожа теряет упругость, становится дряблой. Углубляются морщины – особенно вокруг глаз и рта.

– особенно вокруг глаз и рта. Цвет лица становится тусклым – из-за нарушения микроциркуляции и повреждения клеток.

– из-за нарушения микроциркуляции и повреждения клеток. Кожа теряет способность к самовосстановлению – поврежденные ткани обновляются медленнее.

– поврежденные ткани обновляются медленнее. Появляются воспаления и акне – сахар провоцирует оксидативный стресс и повышает чувствительность кожи.

Исследования показывают, что люди, чей рацион богат быстрыми углеводами, чаще сталкиваются с ранним старением, чем те, кто ограничивает потребление сахара.

Как защитить кожу от гликации?

Полностью исключить сахар сложно, но уменьшить его негативное влияние на кожу вполне реально:

Снизьте потребление сахара – ограничьте сладости, выпечку, фастфуд и сладкие напитки. Добавьте в рацион антиоксиданты – витамин С, Е, коэнзим Q10 и полифенолы из зеленого чая помогают бороться с гликацией. Увлажняйте кожу – используйте косметику с гиалуроновой кислотой, пептидами и ретинолом. Занимайтесь спортом – физическая активность ускоряет обмен веществ и выводит токсины. Используйте солнцезащиту – ультрафиолет усиливает процесс гликации, поэтому не забывайте про SPF.

Отказ от чрезмерного потребления сахара и правильный уход помогут вам сохранить молодость и сияющий вид кожи!

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.



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