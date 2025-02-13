Как сахар крадёт молодость: всё об опасном процессе гликации кожи

Многие знают о вреде сахара для фигуры, но немногие задумываются, как он влияет на кожу. Процесс гликации, вызванный избытком сахара в организме, разрушает коллаген и эластин, что приводит к преждевременному старению. Разбираемся, что такое "засахаренная кожа", почему сладости делают нас старше и как защитить свою молодость.
Термин "засахаренная кожа" описывает процесс гликации – разрушение коллагена и эластина из-за избытка сахара в организме. Когда сахар соединяется с белками, образуются вредные соединения – конечные продукты гликации (AGEs), которые приводят к потере упругости, появлению морщин и тусклому цвету лица.
Этот процесс идет незаметно, но последствия становятся очевидны со временем: кожа быстрее теряет свежесть, появляются заломы, а восстановление тканей замедляется. Именно поэтому сахар называют одним из главных врагов молодости.
Если в рационе много сладкого, процесс гликации активизируется, а кожа страдает сразу по нескольким причинам:
Исследования показывают, что люди, чей рацион богат быстрыми углеводами, чаще сталкиваются с ранним старением, чем те, кто ограничивает потребление сахара.
Полностью исключить сахар сложно, но уменьшить его негативное влияние на кожу вполне реально:
Отказ от чрезмерного потребления сахара и правильный уход помогут вам сохранить молодость и сияющий вид кожи!
Са́хар — распространённый продовольственный товар.
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