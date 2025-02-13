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Как сахар крадёт молодость: всё об опасном процессе гликации кожи

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Многие знают о вреде сахара для фигуры, но немногие задумываются, как он влияет на кожу. Процесс гликации, вызванный избытком сахара в организме, разрушает коллаген и эластин, что приводит к преждевременному старению. Разбираемся, что такое "засахаренная кожа", почему сладости делают нас старше и как защитить свою молодость.

Женщина
Фото: https://www.freepik.com
Женщина

Что такое засахаренная кожа?

Термин "засахаренная кожа" описывает процесс гликации – разрушение коллагена и эластина из-за избытка сахара в организме. Когда сахар соединяется с белками, образуются вредные соединения – конечные продукты гликации (AGEs), которые приводят к потере упругости, появлению морщин и тусклому цвету лица.

Этот процесс идет незаметно, но последствия становятся очевидны со временем: кожа быстрее теряет свежесть, появляются заломы, а восстановление тканей замедляется. Именно поэтому сахар называют одним из главных врагов молодости.

Почему сахар ускоряет старение кожи?

Если в рационе много сладкого, процесс гликации активизируется, а кожа страдает сразу по нескольким причинам:

  • Разрушается коллаген и эластин – кожа теряет упругость, становится дряблой.
  • Углубляются морщины – особенно вокруг глаз и рта.
  • Цвет лица становится тусклым – из-за нарушения микроциркуляции и повреждения клеток.
  • Кожа теряет способность к самовосстановлению – поврежденные ткани обновляются медленнее.
  • Появляются воспаления и акне – сахар провоцирует оксидативный стресс и повышает чувствительность кожи.

Исследования показывают, что люди, чей рацион богат быстрыми углеводами, чаще сталкиваются с ранним старением, чем те, кто ограничивает потребление сахара.

Как защитить кожу от гликации?

Полностью исключить сахар сложно, но уменьшить его негативное влияние на кожу вполне реально:

  1. Снизьте потребление сахара – ограничьте сладости, выпечку, фастфуд и сладкие напитки.
  2. Добавьте в рацион антиоксиданты – витамин С, Е, коэнзим Q10 и полифенолы из зеленого чая помогают бороться с гликацией.
  3. Увлажняйте кожу – используйте косметику с гиалуроновой кислотой, пептидами и ретинолом.
  4. Занимайтесь спортом – физическая активность ускоряет обмен веществ и выводит токсины.
  5. Используйте солнцезащиту – ультрафиолет усиливает процесс гликации, поэтому не забывайте про SPF.

Отказ от чрезмерного потребления сахара и правильный уход помогут вам сохранить молодость и сияющий вид кожи!

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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