Не храните косметику в ванной: основные причин, почему это вредно и даже опасно для кожи

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ванная комната кажется удобным местом для хранения косметики, но на самом деле это одна из самых распространенных ошибок. Влажность, перепады температуры и контакт с водой могут испортить даже самые качественные средства. Давайте разберём, почему это происходит и где на самом деле стоит держать свою косметику.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная ванная комната

Влага разрушает состав

Кремы, сыворотки и пудровые продукты впитывают влагу, что приводит к их расслоению и потере свойств. Особенно это опасно для декоративной косметики – влажная среда способствует размножению бактерий.

Температурные перепады портят текстуру

Горячий пар от душа и резкие перепады температуры негативно влияют на косметику. Например, помады могут растаять, а кремы – изменить текстуру, что делает их бесполезными.

Бактерии и плесень

В ванной создаются идеальные условия для размножения микробов. Если косметика контактирует с влажными руками или влажным воздухом, это ускоряет рост бактерий и грибков, особенно в кремах и туши для ресниц.

Как хранить косметику правильно?

Лучше всего хранить косметику в сухом и прохладном месте, например, в ящике туалетного столика или на полке в спальне. Также стоит закрывать крышки плотно, чтобы минимизировать контакт с воздухом.

Правильное хранение косметики продлит её срок годности и убережет вашу кожу от нежелательных реакций!

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.



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