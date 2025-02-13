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Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают

1:25
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Коллаген – это белок, который отвечает за упругость и молодость кожи. С возрастом его выработка замедляется, что приводит к появлению морщин и потере эластичности. Косметика с коллагеном обещает восполнить его недостаток и вернуть коже гладкость, но действительно ли это работает?

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Как работает коллаген в косметике

Коллаген в косметических средствах часто представлен в виде гидролизованных пептидов, которые теоретически должны проникать в кожу и стимулировать ее упругость. Однако молекулы коллагена слишком крупные, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи. Поэтому косметика с коллагеном скорее увлажняет и создает защитный слой, чем восстанавливает белок изнутри.

Какие компоненты усиливают эффект?

Чтобы косметика с коллагеном работала лучше, в составе должны быть дополнительные активные компоненты:

  • Пептиды – стимулируют выработку собственного коллагена.
  • Гиалуроновая кислота – удерживает влагу и делает кожу более упругой.
  • Ретинол и витамин С – способствуют естественному синтезу коллагена.

Косметика с коллагеном может улучшить внешний вид, но не заменит естественные процессы восстановления. Чтобы поддерживать молодость кожи, важно не только использовать средства с коллагеном, но и правильно питаться, увлажнять кожу и защищать ее от солнца.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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