Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коллаген – это белок, который отвечает за упругость и молодость кожи. С возрастом его выработка замедляется, что приводит к появлению морщин и потере эластичности. Косметика с коллагеном обещает восполнить его недостаток и вернуть коже гладкость, но действительно ли это работает?

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Как работает коллаген в косметике

Коллаген в косметических средствах часто представлен в виде гидролизованных пептидов, которые теоретически должны проникать в кожу и стимулировать ее упругость. Однако молекулы коллагена слишком крупные, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи. Поэтому косметика с коллагеном скорее увлажняет и создает защитный слой, чем восстанавливает белок изнутри.

Какие компоненты усиливают эффект?

Чтобы косметика с коллагеном работала лучше, в составе должны быть дополнительные активные компоненты:

Пептиды – стимулируют выработку собственного коллагена.

– стимулируют выработку собственного коллагена. Гиалуроновая кислота – удерживает влагу и делает кожу более упругой.

– удерживает влагу и делает кожу более упругой. Ретинол и витамин С – способствуют естественному синтезу коллагена.

Косметика с коллагеном может улучшить внешний вид, но не заменит естественные процессы восстановления. Чтобы поддерживать молодость кожи, важно не только использовать средства с коллагеном, но и правильно питаться, увлажнять кожу и защищать ее от солнца.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.