Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают

Коллаген – это белок, который отвечает за упругость и молодость кожи. С возрастом его выработка замедляется, что приводит к появлению морщин и потере эластичности. Косметика с коллагеном обещает восполнить его недостаток и вернуть коже гладкость, но действительно ли это работает?
Коллаген в косметических средствах часто представлен в виде гидролизованных пептидов, которые теоретически должны проникать в кожу и стимулировать ее упругость. Однако молекулы коллагена слишком крупные, чтобы проникнуть в глубокие слои кожи. Поэтому косметика с коллагеном скорее увлажняет и создает защитный слой, чем восстанавливает белок изнутри.
Чтобы косметика с коллагеном работала лучше, в составе должны быть дополнительные активные компоненты:
Косметика с коллагеном может улучшить внешний вид, но не заменит естественные процессы восстановления. Чтобы поддерживать молодость кожи, важно не только использовать средства с коллагеном, но и правильно питаться, увлажнять кожу и защищать ее от солнца.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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