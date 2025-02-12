Главные правила ухода за чёлкой, чтобы она выглядела безупречно

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чёлка — стильный элемент причёски, который может сделать образ ярче. Но её сложнее укладывать, и она быстрее теряет свежий вид, особенно если волосы склонны к жирности. Правильный уход за чёлкой поможет избежать проблем и сохранить укладку надолго.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаза

Регулярное мытьё – но не всей головы

Чёлка быстрее загрязняется, потому что чаще контактирует с кожей лица и руками. Если у вас нет времени на полноценное мытьё волос, попробуйте освежать челку отдельно. Это займет всего пару минут и придаст волосам ухоженный вид.

Использование сухого шампуня

Сухой шампунь – лучший помощник для чёлки. Он быстро впитает лишний жир и придаст свежий вид. Достаточно нанести немного средства у корней и слегка взбить волосы.

Правильная укладка

Избегайте слишком большого количества стайлинговых средств – они утяжеляют чёлку и делают её жирной. Лучше использовать лёгкие спреи или текстурирующие пудры.

Контроль жирности кожи

Чёлка быстрее пачкается, если кожа лба склонна к жирности. Используйте матирующие салфетки или лёгкие пудры, чтобы уменьшить блеск и продлить свежесть причёски.

Регулярный уход и небольшие хитрости помогут вашей чёлке выглядеть идеально в любое время дня.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.



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