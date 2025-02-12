Главные правила ухода за чёлкой, чтобы она выглядела безупречно

Чёлка — стильный элемент причёски, который может сделать образ ярче. Но её сложнее укладывать, и она быстрее теряет свежий вид, особенно если волосы склонны к жирности. Правильный уход за чёлкой поможет избежать проблем и сохранить укладку надолго.
Чёлка быстрее загрязняется, потому что чаще контактирует с кожей лица и руками. Если у вас нет времени на полноценное мытьё волос, попробуйте освежать челку отдельно. Это займет всего пару минут и придаст волосам ухоженный вид.
Сухой шампунь – лучший помощник для чёлки. Он быстро впитает лишний жир и придаст свежий вид. Достаточно нанести немного средства у корней и слегка взбить волосы.
Избегайте слишком большого количества стайлинговых средств – они утяжеляют чёлку и делают её жирной. Лучше использовать лёгкие спреи или текстурирующие пудры.
Чёлка быстрее пачкается, если кожа лба склонна к жирности. Используйте матирующие салфетки или лёгкие пудры, чтобы уменьшить блеск и продлить свежесть причёски.
Регулярный уход и небольшие хитрости помогут вашей чёлке выглядеть идеально в любое время дня.
Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.
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