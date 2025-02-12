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Локоны мечты без использования плойки: лучшие лайфхаки для идеальной укладки

Моя семья » Красота и стиль

Голливудские локоны – это символ элегантности и женственности. Однако частое использование плойки или утюжка может повредить волосы, сделав их сухими и ломкими. К счастью, существуют безопасные способы создать роскошные волны без термической укладки.

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Метод 1. Жгуты для упругих локонов

Этот способ прост и удобен, а главное – подходит для любого типа волос. На слегка влажные локоны нанесите лёгкий стайлинг (например, мусс или пенку), затем разделите их на несколько прядей и скрутите каждую в тугой жгут. Закрепите невидимками или мягкими резинками и оставьте на несколько часов или на ночь. Утром аккуратно распустите волосы, слегка разберите локоны руками и зафиксируйте результат спреем для укладки.

Метод 2. Косы для мягких волн

Один из самых популярных способов создать локоны без плойки – заплести волосы в косы. Чем больше кос, тем мельче получатся волны. Перед заплетением слегка увлажните волосы и нанесите немного несмываемого кондиционера. Оставьте косы на ночь, а утром аккуратно расплетите их и зафиксируйте укладку лёгким лаком. Этот метод придаст волосам естественный объём и мягкие изгибы.

Метод 3. Локоны с помощью ткани или повязки

Этот способ отлично подойдет для создания плавных голливудских волн. Возьмите мягкую тканевую ленту или обычную повязку для волос. Наденьте ее на голову, затем поочередно оборачивайте вокруг нее пряди, пока вся длина не окажется скрученной. Оставьте укладку на ночь, а утром аккуратно распустите локоны. В результате вы получите роскошные объёмные волны без единого повреждения.

Метод 4. Укладка с помощью бигуди

Классический метод, который работает без термического воздействия – это бигуди. Используйте мягкие поролоновые бигуди или липучки, которые позволяют волосам принимать естественную форму. Закрутите влажные пряди, оставьте их на несколько часов (или на ночь), а затем аккуратно распустите. Этот способ помогает создать как лёгкие волны, так и более выраженные локоны в зависимости от размера бигуди.

Голливудские локоны можно сделать без термоукладки, используя простые, но эффективные методы. Выбирайте удобный способ и наслаждайтесь роскошными кудрями!

Уточнения

Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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