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Самые трендовые оттенки 2025 года, которые стоит включить в свой гардероб

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Каждый новый год приносит свежие модные тенденции, и 2025 не станет исключением. Дизайнеры уже представили палитры, которые будут доминировать в одежде, аксессуарах, макияже и интерьере.  Рассмотрим 5 главных цветов 2025 года, которые помогут создать стильный и современный образ.

Свитер с цветами
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Свитер с цветами

Терракотовый – тепло и глубина природы

Терракотовый — это тёплый оттенок красно-коричневого, который ассоциируется с природой и уютом. Он будет популярен в повседневных образах, идеально сочетаясь с нейтральными тонами, такими как бежевый, молочный или тёмно-зеленый. В 2025 году терракотовый оттенок появится не только в одежде, но и в аксессуарах, обуви и макияже.

Лавандовый – элегантность в мягком исполнении

Нежный лавандовый уже несколько сезонов остается в моде, и в 2025 году он не теряет своей актуальности. Этот пастельный оттенок прекрасно подходит для женственных и романтичных образов. Лавандовый будет популярен в лёгких платьях, свитерах и даже в макияже — например, в тенях для век и румянах.

Сочный лаймовый – взрыв цвета в моде

Если вы любите смелые решения, лаймовый цвет станет вашим фаворитом. Этот яркий, освежающий оттенок идеально вписывается в весенне-летний гардероб, добавляя энергии и динамичности. В 2025 году он будет актуален не только в одежде, но и в аксессуарах — сумках, обуви, ремнях и украшениях.

Глубокий синий – классика в новом прочтении

Тёмно-синий цвет всегда ассоциировался с элегантностью и сдержанностью. В 2025 году он получит новую интерпретацию в вечерних нарядах, офисной одежде и аксессуарах. Этот цвет универсален и подходит всем, вне зависимости от типа внешности. Отлично сочетается с серебром, белым и бежевым.

Песочный беж – нейтральная роскошь

Этот оттенок останется в тренде благодаря своей универсальности. Песочный беж создает эффект дорогого, благородного образа и подходит для любого случая. В 2025 году дизайнеры будут активно использовать этот цвет в классических костюмах, пальто, свитерах и обуви. Он идеально дополняет яркие оттенки, такие как терракотовый или лаймовый.

Эти цвета помогут создать стильный и современный образ, отражая тренды будущего сезона!

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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