Корейская революция в уходе за собой: пять главных трендов, которые обеспечат сияющую кожу

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Корейская косметика покорила мир благодаря своим передовым технологиям, натуральным ингредиентам и доступной цене. Южнокорейские бренды продолжают внедрять инновации, такие как ферментированные ингредиенты, многоступенчатый уход и средства с пробиотиками. Они делают уход за кожей не только эффективным, но и приятным.

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Популярность корейских средств также связана с их философией многоэтапного ухода, позволяющей подбирать продукты в зависимости от потребностей кожи. В ассортименте есть эссенции, сыворотки, патчи, ампулы и маски, что помогает создавать индивидуальные программы ухода для максимального эффекта. Вместе с косметологом Лианой Давыдовой Womanhit рассмотрел главные тренды этого года.

Ночные маски - отличная альтернатива сывороткам, обеспечивая глубокое увлажнение кожи в течение ночи. В отличие от сывороток, которые быстро впитываются, ночные маски создают защитный барьер, предотвращая потерю влаги и усиливая действие активных компонентов. Эти средства часто содержат успокаивающие и восстанавливающие ингредиенты, такие как центелла азиатская, ниацинамид и гиалуроновая кислота, делая их идеальными для интенсивного ухода. Их легко наносить перед сном, и они не требуют смывания, экономя время и обеспечивая комфорт. PDRN (полидезоксирибонуклеотиды) — инновационная методика для глубокого восстановления и омоложения кожи. Эти фрагменты ДНК из молок лосося стимулируют регенерацию клеток, выработку коллагена и эластина, а также улучшают микроциркуляцию. PDRN-процедуры популярны среди знаменитостей и эффективны для повышения упругости кожи, сокращения морщин, заживления после процедур и устранения воспалений. PDRN действует мягко, но дает заметный накопительный результат, улучшая качество кожи. В этом году "стеклянная кожа" уступает место "зеркальной коже". Хотя оба метода направлены на гладкое и чистое лицо, "зеркальная кожа" подчеркивает интенсивное отражение и сияние. Для этого используйте тонеры и эссенции с отшелушивающими и увлажняющими свойствами. Такие средства содержат жирные кислоты, гиалуроновую кислоту, зеленый чай и центеллу азиатскую, придавая коже здоровое сияние и гладкость. Спикулы - крошечные игольчатые структуры из морских губок, которые отшелушивают кожу и создают микроканалы для проникновения активных ингредиентов. Этот метод напоминает микронидлинг, но более деликатный и безопасный. Средства со спикулами отшелушивают кожу, как популярные мази с бодягой, но с более современными и эффективными решениями. Патчи с коллагеном - ключевой белок для структурной поддержки кожи. Повышение уровня коллагена улучшает эластичность, сокращает морщины и делает лицо моложе. Патчи с гидролизованным коллагеном — простой и удобный способ доставить этот ценный компонент в кожу, с заметными результатами после нескольких применений.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Коре́я — географическая территория (страна), включающая Корейский полуостров и прилегающие острова и объединённая общим культурно-историческим наследием.



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