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Снимаем макияж правильно: забудьте о раздражениях и сухости кожи

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Правильный демакияж — важный этап ухода за кожей, который влияет на её здоровье и внешний вид. Неправильное удаление косметики может привести к раздражению, воспалениям и даже преждевременному старению. В этом тексте мы разберём, какие средства для демакияжа лучше выбрать и как провести процедуру, не навредив коже.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Выбор средства для демакияжа

Первый шаг к правильному снятию макияжа — это выбор подходящего средства. Для чувствительной кожи стоит выбирать мицеллярную воду или гидрофильные масла, которые мягко удаляют макияж, не раздражая эпидермис. Для нормальной и комбинированной кожи подойдут молочко или пенки для умывания. Помните, что для области век следует выбирать специальное средство для демакияжа глаз, которое деликатно снимает тушь и подводку.

Техника снятия макияжа

Не торопитесь, снимая макияж. Используйте мягкие движения, чтобы избежать растяжения кожи. Для глаз рекомендуется держать ватный диск со средством на веках несколько секунд, чтобы растворить макияж, а затем аккуратно убрать. Никогда не тяните за кожу, это может вызвать преждевременные морщины.

Завершающий этап

После того как макияж полностью удалён, промойте лицо тёплой водой и примените тоник для увлажнения и успокоения кожи. Не забывайте использовать увлажняющий крем, чтобы поддерживать баланс влаги в эпидермисе.

Правильный демакияж — ключ к здоровой и сияющей коже. Следуйте простым правилам, чтобы каждый день уход за кожей приносил только пользу.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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