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Забудьте про боль в ногах: сочетания платья с кроссовками на любой случай

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Сочетание кроссовок и платья — тренд, который завоевал популярность в последние годы. Этот стильный и удобный образ стал фаворитом у многих модниц, но вопрос о том, как правильно носить кроссовки с платьем, остаётся актуальным. Сегодня мы расскажем, как сделать это сочетание гармоничным.

Люди в кроссовках
Фото: pexels.com by Dương Nhân, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди в кроссовках

Лёгкие летние платья

Летнее платье с кроссовками — отличное решение для жаркой погоды. Это сочетание выглядит свежо и не перегружает образ. Для такого аутфита выберите лёгкое платье с цветочным принтом или с минималистичным дизайном, чтобы кроссовки не смотрелись громоздко.

Платья с принтом и кроссовки в нейтральных тонах

Если платье с ярким принтом или насыщенными цветами, кроссовки лучше выбрать в спокойных оттенках. Белые или чёрные кроссовки хорошо подойдут для таких образов, создавая контраст, но не перегружая стиль.

Классические платья и спортивные кроссовки

Платья, которые обычно ассоциируются с классическими образами, также могут быть дополнены кроссовками. Например, приталенное платье или модель в стиле "свитер" прекрасно сочетаются с белыми кроссовками, придавая наряду современный и расслабленный вид.

Когда лучше избегать кроссовок с платьем?

Несмотря на универсальность этого сочетания, существуют ситуации, когда оно может выглядеть неуместно. Например, для строго официальных мероприятий или торжеств стоит выбрать более элегантную обувь. В таких случаях кроссовки могут нарушить стиль и выглядеть несуразно.

Экспериментируя с разными стилями, можно добиться идеального баланса между комфортом и модой, создавая неповторимые образы для любого дня.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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