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Что делать, если свадебные туфли натирают? Удивительные советы, которые работают!

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Свадебный день должен быть наполнен счастьем, а не болью от неудобной обуви! Если туфли натирают или жмут, это может испортить настроение. Разбираемся, как избежать дискомфорта и сделать обувь максимально удобной.

Свадебные туфли
Фото: commons.wikimedia.org by Josh Felise, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свадебные туфли

Разнашивание обуви заранее

Одной из главных ошибок невест является ношение новых туфель впервые в день свадьбы. Чтобы избежать натертостей, разносите обувь заранее:

  1. Надевайте туфли дома на 10–15 минут несколько раз в день.
  2. Используйте толстые носки, чтобы материал слегка растянулся.
  3. Если туфли сильно жмут, попробуйте разносить их с помощью фена – нагрейте внутреннюю поверхность и сразу наденьте на ногу.

Смягчение жёсткой обуви

Если материал туфель слишком жёсткий, воспользуйтесь проверенными способами:

  • Обработайте внутреннюю поверхность вазелином, касторовым маслом или детским кремом, чтобы смягчить кожу.
  • Воспользуйтесь специальными пенами или спреями для растяжки обуви.
  • Если туфли из натуральной кожи, положите внутрь влажные носки и оставьте на ночь.

Как защитить ноги от натирания?

Даже если обувь уже разношена, дополнительные меры предосторожности не повредят:

  • Нанесите антиперспирант или специальный гель от натирания на проблемные зоны.
  • Используйте силиконовые накладки или мягкие подушечки для пяток.
  • При первых признаках дискомфорта наклейте пластырь, чтобы избежать мозолей.

Что делать в день свадьбы?

Возьмите с собой "аптечку невесты" – пластыри, анатомические стельки и сменную обувь. Если боль станет невыносимой, вы всегда сможете переобуться в удобные балетки и продолжить наслаждаться праздником.

Правильная подготовка свадебных туфель – залог комфортного и счастливого торжества!

Уточнения

Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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