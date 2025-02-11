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Досталось даже Коко Шанель: иконы моды XX века пали жертвой Орианы Фаллачи

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Ориана Фаллачи, известная своими смелыми и честными статьями, не раз писала о модных тенденциях и знаменитых дизайнерах. Среди ее интервью с легендами моды оказались Коко Шанель, Мэри Квант и Кристиан Диор. В её текстах всегда присутствовал дух независимости и острого наблюдения.

Критика
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Критика

Коко Шанель: крошечная, но значительная

Фаллачи описала Коко Шанель как "крошечную вещь", несмотря на её влияние на моду. В одном из своих интервью она рассказывала, как Шанель предпочитала простоту и элегантность, сочетая элегантные аксессуары с неприметной одеждой. Шанель была символом модерна, свободы движения и практичности.

Мэри Квант: мини-юбка и революция

Мэри Квант, автор знаменитой мини-юбки, стала объектом критики Фаллачи, которая не скрывала своего недовольства. Однако Фаллачи признает революционный вклад Квант в моду: мини-юбка изменила взгляд на женскую свободу и позволила женщинам быть более уверенными в себе и в своем теле. "Из-за нее на Рождество мы покажем подол её трусов", - с иронией замечала Фаллачи.

Кристиан Диор: строгий и не допускающий критики

В своих статьях Фаллачи также не раз обращалась к Кристиан Диору. Несмотря на его культовый статус, она описывала его как жесткого и высокомерного кутюрье, не терпящего несогласия. Диор был знаменит своими строгими линиями и классическими силуэтами, которые не всегда вызывали восторг у Фаллачи, но она признает его влияние на мир моды.

Ориана Фаллачи, как одна из первых модных журналистов, привнесла в мир моды свои острые замечания и уникальную перспективу. Она критиковала, анализировала и всегда оставалась верной своим взглядам на стиль, не боясь высказывать свое мнение даже о самых уважаемых именах в модной индустрии.

Уточнения

Ориа́на Фалла́чи — итальянская журналистка, писатель, публицист.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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