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Выберите идеальную пудру для вашего типа кожи: рассыпчатая, компактная или минеральная

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Пудра – незаменимый продукт в косметичке, который завершает макияж. Однако неправильный выбор может испортить весь образ: сделать лицо перегруженным, подчеркнуть морщины или создать эффект «маски». Чтобы этого избежать, важно знать разницу между основными видами пудры и подобрать ту, которая идеально подойдет вашему типу кожи.

Пудра
Фото: commons.wikimedia.org by Coty, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пудра

Рассыпчатая пудра

Этот вариант имеет лёгкую, воздушную текстуру и лучше всего подходит для закрепления макияжа. Она помогает убрать жирный блеск и делает кожу бархатистой. Однако использовать её удобно только дома, так как носить в сумочке такую пудру проблематично. Идеально подходит для жирной и комбинированной кожи.

Компактная пудра

Плотная текстура и удобный формат делают этот вариант лучшим для коррекции макияжа в течение дня. Компактная пудра удобна в нанесении, но может подчеркивать сухость и шелушения. Она подходит для нормальной и сухой кожи, особенно если в составе есть увлажняющие компоненты.

Минеральная пудра

Создана на основе натуральных компонентов, не закупоривает поры и ухаживает за кожей. Минеральная пудра не содержит талька и синтетических добавок, поэтому она особенно хороша для чувствительной и проблемной кожи. Она не просто маскирует недостатки, но и помогает бороться с воспалениями.

Как выбрать пудру в зависимости от типа кожи

  • Жирная кожа – лучший выбор рассыпчатая матирующая пудра, которая контролирует блеск.
  • Комбинированная кожа – подойдет как рассыпчатая, так и компактная пудра, в зависимости от зоны нанесения.
  • Сухая кожа – выбирайте компактную пудру с увлажняющими компонентами или минеральную, которая не пересушит кожу.
  • Чувствительная кожа – минеральная пудра без талька и ароматизаторов поможет избежать раздражений.

Выбор пудры зависит от ваших потребностей и типа кожи. Главное – ориентироваться на состав и эффект, который вам нужен.

Уточнения

Пу́дра — декоративное косметическое средство в виде мелкого порошка, используемое для закрепления макияжа, а также как самостоятельный продукт для выравнивания цвета и, в том числе, рельефа кожи, ранее средство для порошения волос на голове и париков.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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