Модный хит 2025: чёрно-белые лоферы, которые воссоздают атмосферу 50-х

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лоферы, выполненные в чёрно-белых тонах, становятся одной из самых ярких тенденций в моде 2025 года. Это сочетание, которое пришло из 50-х, возвращается на подиумы и в уличный стиль, привнося атмосферу ретро и элегантности.

Фото: https://www.freepik.com by rawpixel-com Обувь

Как лоферы стали трендом?

Эта обувь олицетворяет классическую элегантность, но в обновленном варианте. Удобство, простота и универсальность делают их идеальными для любого образа. В 2025 году чёрно-белые лоферы снова становятся хитом среди модных инсайдеров и знаменитостей. Стилисты предпочитают сочетать их с минималистичными образами или с ретро-элементами, такими как юбки в клетку или мешковатые брюки.

История чёрно-белых лоферов

Изначально в 1950-х годах, чёрно-белые лоферы появились как продолжение традиции Penny loafers, популярных среди молодежи того времени. Этот стиль ассоциировался с респектабельностью, а также с рок-н-ролльной атмосферой, символизируемой такими фигурами, как Элвис Пресли и Джерри Ли Льюис.

Современные образы

Сегодня этот тренд актуален не только для уличного стиля, но и в показах мод. Знаменитости, такие как Белла Хадид, носят чёрно-белые лоферы с мини-юбками и спортивными пиджаками, создавая контраст между классикой и современными тенденциями.

Чёрно-белые лоферы — это идеальная обувь для тех, кто ценит элегантность, комфорт и стиль, а также желает внести немного ретро в свой образ.

Уточнения

Ло́феры ло́уферы — это туфли без шнурков, союзка и мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом.



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