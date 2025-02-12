Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости

В 1970-х годах на модную арену вышло уникальное пальто из овчины с меховой отделкой, которое вновь обрело популярность. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).
Этот элегантный предмет гардероба, подчеркивающий фигуру, получил несколько названий, среди которых наиболее известным стало "афганское пальто". Также его называют "пальто Penny Lane" — в честь героини Кейт Хадсон из фильма "Почти знаменит" 2000 года.
В последнее время многие знаменитости продемонстрировали свои образы с этим стильным пальто. Среди них — модель Белла Хадид, актриса Сидни Суини и популярные певицы Тейлор Свифт, Кэти Перри и Чарли XCX. Эти образы привлекли внимание общественности и подчеркнули актуальность возвращения этого классического элемента гардероба в моду.
Пальто из овчины с меховой отделкой отличается теплотой и комфортом, что делает его подходящим для холодной погоды. Оно может быть разных цветов и стилей, но всегда остаётся элегантным и стильным.
"Афганское пальто" можно носить с различными аксессуарами и обувью, чтобы создать разнообразные образы. Оно подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев.
Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.
Овчина — шкура, снятая со взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев; может быть снята как с убитой, так и с умершей особи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.