Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 1970-х годах на модную арену вышло уникальное пальто из овчины с меховой отделкой, которое вновь обрело популярность. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальто из овчины с мехом

Этот элегантный предмет гардероба, подчеркивающий фигуру, получил несколько названий, среди которых наиболее известным стало "афганское пальто". Также его называют "пальто Penny Lane" — в честь героини Кейт Хадсон из фильма "Почти знаменит" 2000 года.

В последнее время многие знаменитости продемонстрировали свои образы с этим стильным пальто. Среди них — модель Белла Хадид, актриса Сидни Суини и популярные певицы Тейлор Свифт, Кэти Перри и Чарли XCX. Эти образы привлекли внимание общественности и подчеркнули актуальность возвращения этого классического элемента гардероба в моду.

Пальто из овчины с меховой отделкой отличается теплотой и комфортом, что делает его подходящим для холодной погоды. Оно может быть разных цветов и стилей, но всегда остаётся элегантным и стильным.

"Афганское пальто" можно носить с различными аксессуарами и обувью, чтобы создать разнообразные образы. Оно подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



Овчина — шкура, снятая со взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев; может быть снята как с убитой, так и с умершей особи.





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