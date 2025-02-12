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Возвращение стиля: пальто из 70-х снова в моде, в нём щеголяют знаменитости

1:22
Моя семья » Красота и стиль

В 1970-х годах на модную арену вышло уникальное пальто из овчины с меховой отделкой, которое вновь обрело популярность. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

Пальто из овчины с мехом
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пальто из овчины с мехом

Этот элегантный предмет гардероба, подчеркивающий фигуру, получил несколько названий, среди которых наиболее известным стало "афганское пальто". Также его называют "пальто Penny Lane" — в честь героини Кейт Хадсон из фильма "Почти знаменит" 2000 года.

В последнее время многие знаменитости продемонстрировали свои образы с этим стильным пальто. Среди них — модель Белла Хадид, актриса Сидни Суини и популярные певицы Тейлор Свифт, Кэти Перри и Чарли XCX. Эти образы привлекли внимание общественности и подчеркнули актуальность возвращения этого классического элемента гардероба в моду.

Пальто из овчины с меховой отделкой отличается теплотой и комфортом, что делает его подходящим для холодной погоды. Оно может быть разных цветов и стилей, но всегда остаётся элегантным и стильным.

"Афганское пальто" можно носить с различными аксессуарами и обувью, чтобы создать разнообразные образы. Оно подходит как для повседневной носки, так и для особых случаев.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды. 

Овчина — шкура, снятая со взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев; может быть снята как с убитой, так и с умершей особи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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