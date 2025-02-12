Как провести пилинг в домашних условиях без риска для кожи

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Холодное время года идеально подходит для проведения пилингов, которые помогают сохранить молодость кожи и подготовить ее к лету. Врач-косметолог и дерматолог Наталия Кочкина, основатель центров косметологии Nate Bloom, поделилась информацией о пилингах, которые можно безопасно проводить дома.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметолог

Не все виды пилингов подходят для самостоятельного использования, подчеркнула специалист. Глубокие пилинги, при которых сжигается верхний слой кожи, проводятся только в специализированных клиниках и только по медицинским показаниям. Срединные пилинги с высокой концентрацией активных веществ могут иметь агрессивное воздействие и при неправильном применении вызвать неприятные последствия, такие как отеки и покраснения.

Безопасными для домашнего использования являются поверхностные пилинги с AHA и BHA-кислотами (фруктовой, салициловой, молочной) с концентрацией до 10%. Эти пилинги воздействуют только на верхний слой эпидермиса и доступны в аптеках и магазинах косметики. Часто такие средства содержат несколько активных кислот, которые оказывают различные эффекты, пишет Газета.Ru.

Помимо готовых косметических средств, можно приготовить поверхностный пилинг самостоятельно. Аскорбиновый пилинг с витамином С является отличным антиоксидантом, стимулирует синтез коллагена, уменьшает воспаления и постакне, а также придает коже здоровый цвет и сияние. Для проведения процедуры используется 10% раствор витамина С в ампулах, который необходимо наносить быстро из-за быстрого окисления вещества.

"Для достижения эффекта необходим курс из 10 ежедневных процедур. При этом время выдерживания каждый раз стоит увеличивать на 30 минут: первый пилинг — 30 минут, третий — 1,5 часа и так далее", — рассказала врач.

Янтарный пилинг также усиливает выработку коллагена и эластина, укрепляет клеточные мембраны и защищает клетки от токсинов, а также уменьшает отеки. Для приготовления средства необходимо сделать смесь из 3 таблеток янтарной кислоты с 1 чайной ложкой воды. Перед процедурой рекомендуется распарить лицо, а затем нанести пилинг на кожу. Для чувствительной или сухой кожи время выдержки составляет около 5 минут раз в неделю, а для жирной или комбинированной кожи — 15 минут два раза в неделю.

Однако, несмотря на безопасность поверхностных пилингов, перед их использованием необходимо провести тест на небольшом участке кожи, чтобы исключить риск аллергической реакции. Противопоказаниями к проведению пилингов являются открытые повреждения кожи, дерматит, розацеа и обострение акне, предупредила косметолог.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.





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