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Как выбрать пенку для умывания, если у вас чувствительная кожа

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Доктор биологических наук и эксперт компаний HydroBionique и "Доктор Море" Николай Ковалев объяснил, почему пенка для умывания подходит для чувствительной кожи и как её правильно выбрать.

Пенка для умывания
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенка для умывания

Чувствительность кожи — это её временное состояние, а не тип, подчеркнул эксперт. Люди с такой кожей часто сталкиваются с покраснением, зудом, шелушением и повышенной реакцией на внешние факторы, такие как стресс, изменение климата, загрязнения и неподходящая косметика. В таких условиях пенка для умывания становится важным средством ухода. Она эффективно очищает кожу, не нарушая её естественный защитный барьер. Лёгкая текстура пенки уменьшает трение во время умывания, снижая риск повреждения кожи.

Оптимальный уровень pH для кожи составляет 5. Пенки для чувствительной кожи имеют pH в диапазоне 5,5-6, что делает их наиболее подходящими для умывания. Это помогает поддерживать естественный кислотно-щелочной баланс кожи, предотвращая её пересушивание или раздражение. Некоторые компоненты пенок обладают дополнительными полезными свойствами.

Например, экстракт ламинарии — мощный антиоксидант, который укрепляет защитные функции кожи, делает её гладкой и упругой. Ламинария улучшает микроциркуляцию, помогает заживлению и предотвращает воспаление кожи.

Растительные экстракты солодки, ромашки, календулы и алоэ вера обладают противовоспалительным действием, уменьшая покраснение и раздражение. Пантенол успокаивает и восстанавливает кожу, удерживая влагу. Он также укрепляет волокна коллагена, придавая коже эффект лифтинга, пишет lady. mail.ru.

Однако стоит избегать пенок, содержащих спирт, отдушки или сульфаты. Эти компоненты могут вызвать сухость и раздражение. Пенки с надписью "для проблемной кожи" могут содержать подсушивающие вещества, несмотря на нейтральный pH. Для чувствительной кожи лучше выбирать средства с маркировкой "гипоаллергенное" или "sensitive skin".

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Как выбрать пенку для умывания, если у вас чувствительная кожа
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