Парикмахеры не говорят об этом, но без этого приёма кудри долго не продержатся

2:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Основатель бренда Ice Curly и признанный стилист Айсель Мовлаева поделилась самыми распространёнными ошибками при создании кудрей и дала рекомендации по их избежанию.

Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кудрявые волосы

Ошибка №1: Наносить стайлинг на недостаточно влажные волосы. Многие привыкли сушить волосы после мытья полотенцем и только потом приступать к укладке. Однако для создания идеальных кудрей необходимо наносить стайлинг на мокрые волосы, пока с них капает вода. В таком состоянии волосы легко принимают форму локонов, а гель или другое средство для укладки фиксирует их. Если волосы уже начали подсыхать, то средство распределяется неравномерно, и кудри получаются менее чёткими. Не бойтесь начинать укладку на мокрых волосах. После нанесения стайлинга, расчёсывания и создания завитков можно аккуратно промокнуть волосы полотенцем. Это поможет сохранить их структуру и ускорить сушку. Ошибка №2: Использовать слишком много или слишком мало средства. Часто кажется, что чем больше средства, тем лучше результат, но это не так. Слишком малое количество не сможет зафиксировать кудри, а избыток сделает волосы липкими и неопрятными. Для волос средней длины достаточно количества средства размером с грецкий орех. Если после сушки волосы выглядят белёсыми или липкими, следует уменьшить количество средства в следующий раз. Ошибка №3: Игнорировать тип волос при выборе стайлинга. Средства для укладки различаются, даже если они предназначены для создания кудрей. Неправильный выбор средства может привести к неудовлетворительному результату. Важно учитывать тип волос, их состояние (окрашенные, после биозавивки или без химической обработки) и желаемый эффект. Для тонких и легко вьющихся волос рекомендуется использовать гели средней фиксации или пенки. Эти средства не утяжеляют волосы и придают им объём. Для более пористых и кудрявых волос подойдут увлажняющие средства сильной фиксации, такие как крем-гель. Если вам сложно определить свой тип волос, обратитесь к профессиональному стилисту — он поможет сделать правильный выбор, пишет lady.mail.ru.

Уточнения

Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков.



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