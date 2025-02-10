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Гуаша, роллер, микротоки — какой прибор нужен именно тебе

4:42
Моя семья » Красота и стиль

Утренний ритуал красоты: ты наносишь любимую сыворотку, включаешь подкаст и всего за несколько минут твоя кожа выглядит свежей, подтянутой и сияющей. Не фантастика, а реальность — современные бьюти-гаджеты позволяют добиться этого без посещения косметолога. Но какой прибор действительно работает, а что — просто маркетинговая уловка? Давай разбираться.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Гуаша — древний секрет идеальной кожи

Этот элегантный скребок из нефрита, кварца или обсидиана — не просто красивый аксессуар, а мощный инструмент для массажа. Он помогает улучшить кровообращение, уменьшить отёки и сделать контуры лица более четкими.

Кому подходит:
— Обладательницам нормальной и комбинированной кожи.
— Тем, кто хочет добиться естественного лифтинг-эффекта.
— Любителям расслабляющих бьюти-ритуалов.

Противопоказания: воспаления, купероз, герпес.

Как использовать:

  1. Нанеси на лицо масло или сыворотку.
  2. Держи скребок под углом 15 градусов.
  3. Веди им от центра к периферии мягкими движениями.
  4. Используй 3-5 минут в день.

Бонус: храни гуаша в холодильнике — холодный камень усилит эффект.

Роллер — экспресс-массаж против отёков

Этот миниатюрный валик с каменными или металлическими головками незаменим, если утром лицо выглядит уставшим. Он усиливает микроциркуляцию, освежает цвет лица и даже помогает косметическим средствам лучше впитываться.

Кому подходит:
— Тем, кто страдает от утренней отёчности.
— Обладательницам чувствительной кожи.
— Тем, кто много времени проводит за компьютером.

Противопоказания: купероз, воспаления, акне.

Как использовать:

  1. Нанеси сыворотку или легкий крем.
  2. Катай роллер от центра лица к вискам.
  3. Двигайся плавно, без сильного нажима.
  4. Достаточно 2-3 минут в день.

Лайфхак: роллер отлично "утрамбовывает" тканевые маски на лице.

Мезороллер — микроиглы для обновления кожи

Этот гаджет со множеством тончайших иголочек стимулирует естественные процессы регенерации кожи, улучшает тон и помогает справиться с постакне и пигментацией.

Кому подходит:
— Женщинам 40+ для борьбы с возрастными изменениями.
— Тем, у кого кожа неровного тона.
— Людям, борющимся с постакне.

Противопоказания: беременность, диабет, герпес, чувствительная кожа.

Как использовать:

  1. Очисти кожу тоником.
  2. Продезинфицируй мезороллер.
  3. Проведи им по коже 3-4 раза в одном направлении.
  4. Нанеси успокаивающую сыворотку.

Важно: новички должны начинать с игл длиной 0,25 мм.

Электрощетка — глубокое очищение без усилий

Силиконовые вибрирующие щетинки нежно удаляют загрязнения и помогают в уходе за кожей без агрессивного воздействия.

Кому подходит:
— Тем, кто хочет глубокое, но бережное очищение.
— Обладателям комбинированной и жирной кожи.
— Любителям быстрого ухода.

Противопоказания: купероз, розацеа, раны на коже.

Как использовать:

  1. Намочи щеточку, нанеси очищающий гель.
  2. Включи режим вибрации и пройди по массажным линиям.
  3. Используй 1-2 минуты, 2-3 раза в неделю.

Лайфхак: щетка — лучший помощник после тренировки, когда поры открыты.

Микротоки — фитнес для лица

Этот гаджет работает за счёт слабых электрических импульсов, которые тренируют мышцы лица, подтягивают контуры и уменьшают морщины.

Кому подходит:
— Тем, кто заметил первые возрастные изменения.
— Для борьбы с мимическими морщинами.
— Для профилактики воспалений.

Противопоказания: наличие кардиостимулятора, пирсинг на лице, эпилепсия.

Как использовать:

  1. Очисти кожу, нанеси проводящий гель.
  2. Начни с минимальной интенсивности.
  3. Веди массажером по массажным линиям.
  4. Достаточно 5-7 минут 2-3 раза в неделю.

Совет: после микротоков нанеси увлажняющую маску — эффект будет потрясающим.

Сегодня высокотехнологичный уход доступен каждому. Главное — подобрать гаджет, который подходит именно тебе, и использовать его правильно. А какой бьюти-гаджет уже есть в твоем арсенале?

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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